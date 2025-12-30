COPE
Muere un hombre de 83 años en el incendio de una vivienda en Hervás

El fuego comenzó sobre la 01:10 de la madrugada y se ha dado por extinguido a las 05:30 horas según informa el SEPEI de la Diputación de Cáceres

Miriam Rodríguez

Un varón de 83 años ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda en la localidad cacereña de Hervás. El suceso ha tenido lugar en el número 8 de la calle Convento de la localidad, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varios recursos de emergencia activados por el 112. Entre ellos, una patrulla de la Guardia Civil, un equipo del Punto de Atención Continuada (PAC) de Hervás y cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres de los parques de Plasencia y Jarandilla de la Vera a los que se ha sumado un vehículo de mando del Parque Central de Cáceres.

A su llegada, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres, que se ha hecho cargo del mismo para realizar los procedimientos correspondientes.

El fuego comenzó sobre la 01:10 de la madrugada y se ha dado por extinguido a las 05:30 horas según informa el SEPEI de la Diputación de Cáceres.

