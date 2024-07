Mañana jueves 25 comienza el Bellota Rock Fest: Música, Cultura y Diversión en Valdencín

El Bellota Rock Fest regresa a Valdencín del 25 al 28 de julio, consolidándose como un referente en la oferta musical y cultural de la provincia de Cáceres. Con el apoyo incondicional de nuestra cadena hermana, Rock FM, y la colaboración de la Diputación provincial, el festival promete cuatro días de actividades vibrantes, conciertos electrizantes y un homenaje especial a un querido compañero: Juandy.

Un homenaje y una bienvenida especial

El jueves 25 de julio, el festival comienza con la presentación de un mural en homenaje a Juandy, una figura entrañable de la comunidad rockera cacereña. La fiesta de bienvenida tendrá lugar en el Espacio Utopía, donde los asistentes podrán disfrutar de una cena y los DJs de Abel Skastuo, DJ Picher Kaos y DJ Lore. Esta noche inaugural es una invitación a la diversión y al recuerdo, celebrando la vida y legado de Juandy con buena música y compañía.

Diversión para todos y compromiso con la comunidad

El viernes 26, las actividades continúan en las piscinas municipales de Valdencín, con eventos especialmente diseñados para los más pequeños, asegurando que toda la familia pueda disfrutar del festival. Además, el recinto del festival acogerá un mercado y varios conciertos, ofreciendo una experiencia completa de música y cultura. El sábado 27, el festival promete una jornada repleta de sorpresas con una cata de cerveza en La Abadía Valdencín y una comida solidaria. La música no parará con conciertos en las piscinas municipales y el mercado activo durante todo el día, cerrando la noche con actuaciones de bandas como Mangurrina Guarrina y otras más.

Una despedida con energía y compromiso

El domingo 28, el Bellota Rock Fest se despide con la actuación del Duende Eléctrico en el Espacio Utopía, a partir de las 14h. El festival destaca no solo por su increíble oferta musical, sino también por su compromiso con la autogestión, la igualdad y el compañerismo. Bandas como KOP, Kalerizo, A Garulla, Balkan Bomba, Against You, The Kacharreta, Estrogenuinas, Noprocede, Funkiwis, Txerri Ugerrak, Maldito Matas y Pitera serán parte de esta experiencia única. Bellota Rock Fest no es solo rock; es una celebración de la cultura, la diversión y el cuidado hacia el público y las bandas.

No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento inolvidable y consigue tu abono anticipado en woutick. ¡Te esperamos para vivir juntos el espíritu del rock en Valdencín!