Investigan la aparición del cadáver de un hombre en una finca cercana a Logrosán

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean a la aparición del cadáver de un hombre, que no presentaba signos de violencia, el pasado 24 de agosto en una finca sita en la comarca cacereña de Miajadas-Trujillo. Según avanza el diario Hoy, estaría cerca del municipio de Logrosán.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios médicos, quienes no certificaron las causas de la muerte y, por ende, acto seguido, fue activado el protocolo establecido para el levantamiento del cadáver.

Por su parte, la UOPJ de la Comandancia de Cáceres llevó a cabo la inspección técnico-ocular, mientras que el médico forense examinó el cuerpo, determinando su traslado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres al objeto de practicarle la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Según informa la Guardia Civil, aunque el fallecido no portaba documentación que permitiera su identificación, gracias al trabajo desarrollado por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Cáceres, ya ha sido posible identificar a la persona hallada fallecida, un varón sin domicilio conocido.