La indignación de una madre de Brozas por la falta de autobuses escolares: ''Hemos tenido que asumirlo los padres''

''Es una responsabilidad que no es nuestra''

Madre con su hijo entrando en el colegio en la vuelta al cole de este septiembre de 2025
Ángela Monreal

Cientos de niños extremeños se quedan sin autobús el primer día de clase

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

167.000 alumnos iniciaban hoy el primer día de este curso escolar 2025/2026 en Extremadura. Pero muchos lo han tenido algo más difícil. 

El motivo no es otro que la falta de autobuses escolares que los acercaran a los colegios e institutos. 

Más de 200 rutas de transporte escolares en la región han quedado desiertas y los padres han tenido que hacerse en muchos casos cargo de esta situación.

