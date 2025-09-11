La indignación de una madre de Brozas por la falta de autobuses escolares: ''Hemos tenido que asumirlo los padres''
''Es una responsabilidad que no es nuestra''
167.000 alumnos iniciaban hoy el primer día de este curso escolar 2025/2026 en Extremadura. Pero muchos lo han tenido algo más difícil.
El motivo no es otro que la falta de autobuses escolares que los acercaran a los colegios e institutos.
Más de 200 rutas de transporte escolares en la región han quedado desiertas y los padres han tenido que hacerse en muchos casos cargo de esta situación.
