Un hombre de 81 años resulta herido con quemaduras por una explosión de gas en Cáceres

Un hombre de 81 años ha resultado herido de carácter menos grave este martes, 30 de diciembre, tras registrarse una explosión de gas en una vivienda de la localidad de Valdeobispo (Cáceres). El suceso, que ha sido calificado como un accidente doméstico, ha ocurrido sobre las 08:15 horas. A consecuencia de las quemaduras múltiples sufridas, el varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.

Amplio despliegue de emergencias

El Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada que alertaba sobre el incidente, lo que ha activado un amplio dispositivo. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado un helicóptero y una unidad medicalizada de emergencia del SES, medios del centro de salud de Plasencia Sur, una dotación de bomberos del Sepei y una patrulla de la Guardia Civil.