La historia viral de un joven que viajaba en el autobús incendiado en Cáceres

Imagínense la situación, coge un autobús, la línea en la que lleva montando durante años, y de repente, el vehículo sale ardiendo en mitad de la autovía. Bajan todos sus ocupantes por seguridad, nadie ha resultado herido afortunadamente y esperan tras el quitamiedos en el arcén la llegada de otro autobús que complete el recorrido hasta su destino. Hasta aquí puede ser el relato de un suceso como cualquier otro.

Un suceso que hace 20 años podría ocupar un espacio en un informativo de radio, en la televisión o del que muchos se enterarían al día siguiente leyendo la prensa, pero del que nos enteramos en pleno siglo XXI, a los pocos minutos gracias a las redes sociales y a un tuit de Álvaro que se hizo viral.

Vídeo

Una simple fotografía con su pulgar levantado advirtiendo de que a pesar del susto todo ha salido bien y un simple texto contando su historia -"Cuando vas a la revisión de un examen que tienes suspenso por medio punto y explota el autobús en el que vas a ver dicho examen”- bastaron para que la historia de Álvaro se hiciera viral con 36.000 Me gusta y más de 5.500 Retweets. Datos que han sorprendido hasta al propio protagonista que durante semanas ha captado también la atención de distintos medios de comunicación.

Cuando vas a la revisión de un examen que tienes suspenso por medio punto y explota el autobús en el que vas a ver dicho examen pic.twitter.com/OPRWbVKCxD — Álvaro (@agarciap1998) February 4, 2020

Pero estarán deseando saber cómo acaba la historia y si Álvaro consiguió llegar a tiempo a la revisión de su examen. Lo hizo, llegó Plasencia con algunos minutos de retraso y acudió directo hasta su centro universitario donde estudia podología. Su historia no tiene un final feliz, no consiguió el ansiado aprobado del único examen que ha suspendido en los cuatro años que lleva haciendo la carrera, según ha contado a COPE, aunque su anécdota se ha viralizado. Álvaro asegura que aprobará el examen de esta asignatura en mayo, si otro autobús no sale ardiendo cuando vaya a hacerlo, bromea.