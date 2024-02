Habrá burro en el desfile de Las Lavanderas en Cáceres pero no cargará al Pelele

Finalmente, habrá burro de carne y hueso en la fiesta de Las Lavanderas de Cáceres el próximo viernes. El gobierno local entiende que su participación en la fiesta no contraviene la Ley de Bienestar Animal, según un informe emitido por la secretaría general del ayuntamiento a petición de la concejalía de participación ciudadana, pero por si acaso, el asno no cargará "al Pelele", como marca la tradición, solo encabezará el desfile.

El informe se ha centrado en la interpretación del artículo 65 de la ley, el referido al uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas, procesiones y romerías.

La secretaría general ha concluido que se podrá utilizar el asno siempre que no se realicen actuaciones incompatibles con su bienestar y no se encuentre inmovilizado durante la duración del evento. Y también mientras que no se realicen actos que provoquen dolor, angustia o sufrimiento.

Se resuelve así uno de los enigmas de la semana en la capital cacereña, pero atención porque no va a ser la única fiesta que pueda verse afectada en Cáceres por el uso de animales y es que en el desfile de San Jorge, el Patrón, va a lomos de su caballo durante la comitiva y también durante el inicio de la quema del dragón en la Plaza Mayor. Así que el ejecutivo local, tendrá que volver a pedir informes para saber si la fiesta es compatible con la Ley de Bienestar Animal, tal y como se ha venido celebrando.