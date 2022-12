Eduardo Gutiérrez será el candidato de Vox al Ayuntamiento de Cáceres

El Comité Ejecutivo Nacional de VOX ha confiado a Eduardo Gutiérrez la candidatura al Ayuntamiento de Cáceres, ciudad de la que es natura. Casado y con dos hijos, es veterinario de profesión, especializado en Medicina y Sanidad Animal por la Facultad de Veterinaria de Universidad de Extremadura.



A lo largo de su carrera, ha trabajado en la administración y gestión integral de explotaciones ganaderas en Extremadura; ha realizado trabajos en explotaciones de ganado bovino y ovino, tanto desde el punto de vista sanitario como de producción y gestión; ha colaborado con Caja de Extremadura para la confección las subvenciones ganaderas; ha sido asesor de espectáculos taurinos en Cáceres. Desde 2001, a la actualidad es vocal de la Directiva de Asociación Deportiva de cazadores, donde también es tesorero desde hace tres años.



Gutiérrez asume con ilusión y responsabilidad la tarea encomendada por el Comité Ejecutivo Nacional de VOX, partido al que se afilió en 2020 aproximadamente, por "no sentirme representado por ningún otra opción política". "Poco a poco fui escuchando el discurso y me di cuenta que me identificaba con prácticamente todo", explica.



"En noviembre de 2021 , me propusieron colaborar con el equipo de Cáceres, acepte y empecé a asistir a actos, mesas, reuniones, y en mayo de 2022 fui nombrado coordinador local". En la actualidad, sigue desempeñando el cargo, y "asisto a los Plenos en Ayuntamiento como público, y trabajando para conseguir dar a conocer nuestro proyecto en la ciudad".