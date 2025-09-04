Detenida una mujer por circular en sentido contrario y bajo la influencia de drogas, por varias vías extremeñas

La Guardia Civil investiga a una conductora por circular en sentido contrario, y bajo la influencia de drogas, por varias vías extremeñas

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Plasencia , interceptaron el pasado 10 de agosto a una conductora de 44 años por circular en sentido contrario, y bajo la influencia de drogas, por varias vías extremeñas

Fue interceptada cuando circulaba por la autovía A-5 (Autovía del Suroeste), a la altura de la localidad de Santa Cruz de la Sierra proveniente de la autovía EXA2, habiendo circulado en sentido contrario, por ambas vías, durante más de 40 kilómetros

Dio resultado positivo en la prueba de detección de drogas que le fue realizada

Ha sido investigada por los supuestos delitos de conducción temeraria y conducción bajo los efectos de las drogas

El Equipo de Investigación de Seguridad Vial de Plasencia (Cáceres) se instruyeron las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Trujillo (Cáceres).

A la conductora se le han imputado dos delitos contra la seguridad vial, el primero por la comisión de un presunto delito de conducción temeraria, enfrentándose a una pena de prisión de 6 meses a 2 años y la privación de conducir un vehículo a motor de 1 a 6 años, y otro por conducir bajo la influencia de drogas, el cual puede ser castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses.