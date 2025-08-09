Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Aldea del Cano

El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) ha desactivado, a las 00:30 horas de este sábado, el nivel 1 de peligrosidad en el incendio declarado en el término municipal de Aldea del Cano (Cáceres), que la pasada tarde obligó a desalojar a entre 40 y 50 viviendas del paraje conocido como "Las Albarranas", en la urbanización La Zafra del pantano de Valdesalor.

En zona permanecen trabajando 11 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en su cuenta de X.

Las viviendas fueron desalojadas como medida preventiva por la Guardia Civil y fue precisamente la afección del fuego a edificaciones aisladas y a una carretera lo que llevó al INFOEX a decretar el nivel 1 de peligrosidad por este incendio, que afecta a terrenos de dehesa y matorral.

Durante la pasada tarde, diez unidades de bomberos forestales han estado luchando contra las llamas, así como once medios aéreos, dos equipos de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, dos técnicos, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y bomberos de a Diputación de Cáceres.