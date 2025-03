Concentración por un tren digno en Extremadura

Cincuenta y cuatro asociaciones de la provincia de Cáceres apoyarán la concentración para exigir el Alvia en Plasencia. Una manifestación convocada por las plataformas ciudadanas MSU Norte de Extremadura y Manifiesto para reclamar la entrada del Alvia en la provincia de Cáceres a partir del uno de abril. Será a las siete de la tarde en la estación de tren de Plasencia. Francisco Martín es el portavoz de MSU Norte de Extremadura. Puedes escuchar el audio pulsando en la imagen.

Además, exigen infraestructuras ferroviarias modernas y dignas para la provincia de Cáceres. Entre las demandas destacan: la llegada del Alvia a Plasencia el 1 de abril, la puesta en marcha de un tercer Alvia para Extremadura, la construcción de la estación de Alta Velocidad Plasencia-Norte, la creación de una plataforma logística en Fuentidueñas y la implantación del tren eléctrico AVANT en el año dos mil veintisiete. Aseguran que es el momento de que las administraciones se “mojen por el tren digno a Extremadura” y salden la deuda histórica que el Estado mantiene con la provincia de Cáceres.

Una de ellas, la Diputación de Cáceres, asistirá a esta concentración. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación, estará presente. Morales ha reiterado "la necesidad de que Plasencia y todo el norte tenga lo que le corresponde y se merece", y ha destacado que no es una cuestión de hacer políticas de una administración contra otra: "La Junta de Extremadura actual no puede echar las culpas al Gobierno actual y el Gobierno actual no puede separarse de sus responsabilidades", ha zanjado.

Así, ha recordado que para hacer una infraestructura tan importante como la ferroviaria tienen que pasar varias legislaturas "y aquí han gobernado PSOE y PP", ha señalado, al tiempo que ha destacado que "se han acelerado, de manera determinante, las inversiones en Extremadura", o cual "no es ninguna excusa porque seguimos exigiendo al Gobierno de España -independientemente del color- que sea consecuente con las necesidades del norte de Extremadura".

Las plataformas piden la implicación de la ciudadanía y llaman a la participación masiva en esta protesta para que el norte de la provincia de Cáceres deje de estar a la cola en infraestructuras de transporte.

Las 54 asociaciones hacen un llamamiento a la participación masiva de la ciudadanía en esta concentración, convencidas de que solo a través de la unidad y la presión social será posible lograr un compromiso firme por parte de las administraciones públicas.