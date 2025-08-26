Los vecinos de Zarza de Granadilla no pueden más: ''Estamos cansados de las constantes inundaciones''
''Cada vez que llueve se desborda el arroyo de Valdeciervo''
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
Los vecinos de Zarza de Granadilla no aguantan más. Están cansados de las constantes inundaciones que se producen en el municipio cada vez que se desborda el arroyo de Valdeciervo.
Algo que es bastante habitual, y es que cada vez que llueve pasa, y trae consigo numerosos daños materiales y personales.
Los vecinos han creado la Asociación 'Zarza a flote' para intentar solventar la situación. La zona baja de las casas se inunda, y lo achacan a la carretera comarcal que dicen actúan como barrera.
El objetivo final es que se creen infraestructuras que permitan drenar las áreas afectadas por las inundaciones, ya que señalan, que si no se revierte esta situación podría ocurrir una catástrofe humana.
