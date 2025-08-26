COPE
Los vecinos de Zarza de Granadilla no pueden más: ''Estamos cansados de las constantes inundaciones''

''Cada vez que llueve se desborda el arroyo de Valdeciervo''

Inundaciones en Zarza de Granadilla
Zarza a flote

José Carlos Blázquez de la Asociación 'Zarza a flote'

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el

1 min lectura

Los vecinos de Zarza de Granadilla no aguantan más. Están cansados de las constantes inundaciones que se producen en el municipio cada vez que se desborda el arroyo de Valdeciervo.

Algo que es bastante habitual, y es que cada vez que llueve pasa, y trae consigo numerosos daños materiales y personales.

Los vecinos han creado la Asociación 'Zarza a flote' para intentar solventar la situación. La zona baja de las casas se inunda, y lo achacan a la carretera comarcal que dicen actúan como barrera.

El objetivo final es que se creen infraestructuras que permitan drenar las áreas afectadas por las inundaciones, ya que señalan, que si no se revierte esta situación podría ocurrir una catástrofe humana.

