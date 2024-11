Descontento policial en Plasencia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura, primera fuerza sindical en el Ayuntamiento de Plasencia, quiere denunciar el masivo descontento existente dentro de la plantilla de la Policía Local de esta ciudad debido a sus precarias condiciones laborales y económicas.

Los agentes han venido alertando al gobierno municipal de Plasencia los principales problemas que vienen padeciendo, entre los que también se encuentra la falta de efectivos al ser una plantilla reducida, que mantiene el mismo número que desde hace décadas cuando la ciudad demanda otras necesidades de cobertura. A todo ello se le se unen graves problemas de material para desarrollar su trabajo en el día a día, como la falta de uniformes, que se incluso se tienen que prestar entre ellos para realizar los turnos de trabajo, así como también la falta o malas condiciones de los vehículos policiales.

De forma paralela, existe una clara falta de consenso a la hora de la planificación de los turnos de trabajo, entre los que se encuentra que sólo exista para la mayoría de los agentes sólo un fin de semana libre de cada cinco consecutivos. Esta planilla de turnos de trabajo, realizada hace 30 años, es ilegal, según la directiva 2003/88/CEE del Parlamento Europeo, y así se ha comunicado desde CSIF por escrito al gobierno municipal placentino para que se modifique.

Además, los policías denuncian que el alcalde se comprometió en las pasadas elecciones municipales y también en la festividad de la Policía del año pasado -aunque luego nunca se ha hecho efectivo- a una subida lineal en el complemento específico, que se encuentra en unos baremos muy inferiores a los que tienen los policías locales en otras localidades similares. Sin embargo, tanto en ésta como en otras cuestiones, el Ayuntamiento de Plasencia ha hecho caso omiso a estas reivindicaciones y nunca se han aprobado mejoras reales para la plantilla de la Policía local, que sólo sumando muchas horas extras tiene margen para poder subir sus retribuciones, pero a costa de su derecho al descanso laboral.

De esta manera, y ante el gran enfado latente, la gran mayoría de la plantilla no acudió al Día de la Policía Local, que se celebró de forma reciente, intentando con esta medida dar una voz de alarma de lo que viene ocurriendo. Otra decisión tomada en una asamblea fue negarse a firmar el paquete de horas de trabajo para el año que viene al no estar suficientemente claro las condiciones del mismo, corriendo un serio riesgo, si la situación no cambia, la cobertura de los servicios para el 2025.

Esa misma asamblea de la Policía Local del Ayuntamiento de Plasencia ha decidido comenzar a realizar una serie de movilizaciones en un futuro para denunciar la situación laboral por la que atraviesan y que se irán anunciando próximamente si el Ayuntamiento no implementa, de una vez por todas, una serie de medidas justas para la mejora de las condiciones labores y económicas de su plantilla de la Policía Local.