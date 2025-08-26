La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba envía 400 toneladas de forraje a los ganaderos afectados por los incendios de Jarilla

Tatín Cortés de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGACOR)

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGACOR) ha enviado 400 toneladas de forraje a los ganaderos afectados por los incendios de Jarilla en Cáceres.

Esta ayuda consistente en paja, heno y ensilado está destinada a las Comarcas de El Jerte y Tierras de Granadilla.

Un envío altruista que se realiza en dos fases debido al volumen de los aportes y en proporción a la disponibilidad transportes.

Los primeros 11 trailers con esta ayuda parten el sábado 30 de agosto por la mañana desde el municipio de Fuente Obejuna, el segundo envío se producirá durante la primera semana de septiembre, otros 11 trailers que saldrán de Hinojosa del Duque.