El peor enemigo del sueño duerme a nuestro lado

Según el doctor Jaime Corral, jefe de servicio de Neumología del Hospital Universitario de Cáceres, con el que hemos charlado en Herrera en COPE Extremadura, somos la única especie del planeta que voluntariamente vamos disminuyendo las horas de sueño. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, entre otros motivos, nos llevamos a la cama dispositivos móviles, tablets o televisores que hacen que modifiquemos los horarios y que la calidad del sueño sea de inferior calidad, algo que, según el especialista, es dramático y acabará pasando factura a nuestra salud. Además hay otras patologías de sueño, como la apnea, una pausa en la respiración que provoca que no llegue suficiente oxígeno a nuestros órganos vitales y que puede llegar a resultar muy peligroso. 45.000 extremeños están en tratamiento por apnea en la Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Cáceres, de la que es responsable el doctor Corral. Está considerada la mejor de España ya que recientemente se le ha otorgado el premio Best in class en la categoría de mejor unidad en atención al paciente que otorga anualmente Gaceta Médica junto a la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.