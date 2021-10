Trabajadores del Plan Infoex se concentran para reclamar mejoras laborales

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, ha llevado a cabo, junto a USO , una concentración de trabajadores del Plan INFOEX para poner de manifiesto el creciente malestar de este colectivo respecto a determinadas actuaciones de la Consejería de Agricultura y el Servicio de incendios que están repercutiendo muy negativamente en su situación profesional y sus condiciones de trabajo, afectando tanto a la conciliación de la vida laboral y familiar como al derecho al descanso y el cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.



Al grito de "Consejera, Dimisión" el colectivo de bomberos forestales, han protestado por que desde que en 2015 se inició la reestructuración del INFOEX, estos trabajadores vienen sufriendo un empeoramiento en sus condiciones de trabajo que afecta a todo tipo de situaciones.



En contra de lo que se les prometió, el acceso a la nueva categoría de Bombero forestal conductor ha traído más inconvenientes que ventajas.

Por poner solo algunos ejemplos:

Tras 6 años, nada se sabe de la prometida jubilación a los 60 años, ni de la segunda actividad.

Se ha dejado por el camino a numerosos trabajadores por su condición de temporales o no aptos.

Sigue sin solucionarse el fraude de ley en la contratación de los refuerzos en verano que SGTEX denunció reiteradamente ante la Consejería.

Se vienen produciendo sistemáticamente reestructuraciones con traslados forzosos de puestos de trabajo.

Se va a obligar a trabajadores de las casetas de vigilancia a realizar nuevas funciones cuando se les prometió que esto nunca ocurriría. Además de supresión de muchos de estos puestos de vigilancia, con el consiguiente empeoramiento en la eficiencia y celeridad en la intervención en los incendios. Existe gran confusión en los requisitos necesarios para acceder a determinados puestos como los jefes de retén, y se obliga a trabajadores a ejercer estos puestos sin la correspondiente compensación, etc, etc.



El último atropello perpetrado por el Servicio de Incendios ha sido la imposición a los trabajadores del INFOEX de una Instrucción de organización del trabajo en época de peligro bajo que, al incumplir la normativa en vigor desdoblando las unidades en guardia de incendios en invierno, impide a los trabadores compensar el exceso de horas realizadas en verano, y les obliga a realizar los servicios de guardias con menos efectivos, lo cual podría suponer una mayor carga de trabajo y mayor riesgo en la realización del mismo.



SGTEX, cumpliendo con las justas demandas de numerosos trabajadores del INFOEX, que consideran que esta es la gota que ha desbordado el vaso, acudirá en su apoyo el próximo 28 de octubre a la puerta de la Asamblea de Extremadura, entre las 10.30 y las 12.00 horas para demostrar a nuestro políticos que no pueden seguir abusando de la buena fe y los derechos de este Colectivo.