Vox pedirá la "reprobación" de Osuna por promover la llegada de migrantes

Vox pedirá tanto en la Asamblea de Extremadura como en el Ayuntamiento la "reprobación" del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, por "promover la llegada de 200 inmigrantes ilegales a la ciudad procedentes de Canarias".



Lo ha dicho el portavoz de Vox en la Asamblea y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo quien ha expresado su deseo para que la llegada de este contingente no altere la convivencia, ya que Mérida y Extremadura son lugares seguros . Asegura que el anuncio del primer edil emeritense respondía a "querer hacer méritos ante Sánchez, dueño absoluto de su partido y de España". Señala Gordillo que "el alcalde no es quien para promover este efecto llamada" y se está "poniendo al lado de las mafias que comercian con carne humana".



Apunta además el líder de Vox que la visión que tiene el PP de esta asunto es "equivocada", pero aclara que "no hay conflicto de ninguna clase", ya que en el pacto de 60 puntos entre Vox y el PP no toca la inmigración.



Por último, ha "aplaudido" la labor dela Cruz Roja y ha dado la "bienvenida" a la inmigración legal, porque España y Extremadura necesita mano de obra.