Un veterinario confirma en COPE tres casos leves compatibles con ántrax en personas: "están bien"

Alfonso Rodríguez es veterinario de Navalvillar de Pela y ha contado en COPE lo que está pasando en las Vegas Altas del Guadiana con posibles casos de ántrax o carbunco que se han detectado en la provincia de Badajoz y ha confirmado que tres personas presentan "síntomas compatibles con ántrax" en Extremadura, todas en estado leve y evolucinando favorablemente.

En concreto "uno de ellos es un compañero veterinario que realizó una necropsia a un animal y se encuentra bien, con lesiones cutáneas que evolucionan favorablemente. Los otros dos son los dueños de una yegua que presenta también síntomas compatibles con ántrax".

Además, ha detallado que en la mayoría de los casos hay un nexo común. "Todos están alrededor de la N-430 y muchos de ellos son propietarios de ganado vacuno u ovino o están alrededor de ellos".

Alfonso atendió el primer caso detectado en un equino de Navalvillar de Pela (Badajoz) y que posteriormente fue detectado como positivo con ántrax en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, tal y como ha confirmado en COPE don Juan Enrique Pérez, decano del centro universitario.

"CAEN LOS CABALLOS FULMINADOS"

De hecho el propio Alfonso Rodríguez ha atendido este lunes el fallecimiento de tres yeguas "que han caído de forma fulminante", una situación que lamenta este profesional con once años de experiencia.

"Yo en once años nunca he vivido cómo un caballo caía fulminado y yo no podía hacer nada por ellos. Es una cosa que me reconcome por dentro", ha relatado visiblemente afectado en los micrófonos de COPE. "Hoy ha sido un día horrible, esta mañana me han confirmado que ha aparecido muerta una yegua y esta tarde otras dos, de forma fulminante".

NO HAY CASOS CONFIRMADOS POR LAS AUTORIDADES

Extremadura ha activado la alerta epidemiológica tras la aparición de varios posibles casos de Ántrax o Carbunco en animales y humanos, una enfermedad causada por una bacteria y que es contagiosa, aguda y grave.

La Consejería de Agricultura ha confirmado que se han enviado a analizar "dos muestras sospechosas de animales para confirmar esta enfermedad", aunque todo apunta a que se trata de esta enfermedad declarada "individualizada y urgente" para la red de vigilancia epidemiológica extremeña.

COPE ha tenido acceso a la alerta enviada por la Gerencia Área de Salud de Don Benito - Villanueva de la Serena en la que se explica que esta declaración "debe realizarse ante la sospecha clínica y epidemiológica, no siendo necesaria la confirmación diagnóstica para la declaración de los casos". Este documento fue enviado el pasado 4 de septiembre.

¿QUÉ ES EL ÁNTRAX O CARBUNCO?

El carbunco o ántrax es una enfermedad contagiosa, aguda y grave, que puede afectar a todos los homeotermos y entre ellos al ser humano, causada por la bacteria Bacillus anthracis, un bacilo grampositivo, anaerobio facultativo y esporogénico que se encuentra en el suelo.

La gravedad del ántrax en el ser humano varía según el modo de contagio y la velocidad del tratamiento; el carbunco cutáneo, la manifestación más común de la enfermedad presenta una mortalidad baja. En cambio, el carbunco pulmonar es letal en la mayoría de los casos.

Las mascotas y los animales salvajes, como el ganado, las ovejas, las cabras, los antílopes y los venados pueden infectarse al respirar o ingerir esporas del suelo, plantas o agua contaminados. En las áreas donde hay mascotas que han tenido ántrax en el pasado, es posible prevenir un brote con la vacunación de rutina.

Antrax o carbunco.

Las personas se infectan con ántrax cuando las esporas ingresan a su organismo, especialmente en contacto con animales infectados. Cuando las esporas del ántrax ingresan al organismo, pueden “activarse”. Cuando estas se vuelven activas, la bacteria puede multiplicarse, distribuirse en el organismo, producir toxinas (sustancias venenosas) y causar una enfermedad grave.

Esto puede ocurrir cuando una persona respira las esporas, bebe agua o ingiere alimentos que están contaminados con esporas, o cuando las esporas penetran en el organismo a través de heridas o rasguños en la piel. Es muy excepcional que personas en los Estados Unidos contraigan ántrax.