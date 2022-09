Vara critica a Page tras alabar la solvencia de Feijóo: "uno no es leal a España si no es leal a su proyecto"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado sobre el diagnóstico de su homólogo castellano-manchego, Emiliano García Page, realizado sobre el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, que él no comparte "el diagnóstico de la confrontación permanente", así como que además "generar confusión, debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país".

"No comparto el diagnóstico sobre la confrontación permanente. No comparto el diagnóstico... Uno no puede ser leal a España si no le es leal a su proyecto, si ha sido siempre absolutamente leal a España. El PSOE siempre que España nos ha necesitado ha estado", ha subrayado Fernández Vara.

"Y por tanto, en esos términos yo defiendo y defenderé siempre que no se puede ser uno leal a su país si no es leal a los instrumentos que su país tiene para lograr una sociedad mejor y más justa, y sin duda ninguna eso es lo que el PSOE ha pretendido hacer a lo largo de su historia", ha añadido.

"Yo creo que generar confusión, debate y división interna no conduce absolutamente a nada y no es bueno para el país además", ha señalado a continuación el presidente extremeño, preguntado este martes en Mérida -- al hilo de unas jornadas de mujeres dirigentes organizada por UGT-- por la defensa realizada en una entrevista en 'El Mundo' por García Page del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, preguntado sobre si García Page habló este pasado fin de semana en el Consejo Político Federal del PSOE, Fernández Vara ha rehusado contestar. "No tengo nada más que decir", ha concluido.

BAJADAS DE IMPUESTOS EN LAS CCAA DEL PP

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado políticas fiscales de "Tómbola del maño" como las del andaluz Juanma Moreno en las que "los que más tienen menos paguen", y ha considerado que a su juicio "volver a una política mucho más homogénea en materia fiscal" en España "sería el camino".

Así, en respuesta al anuncio del presidente de Andalucía de suprimir el impuesto de Patrimonio en dicha comunidad, Fernández Vara ha reiterado su defensa de la "redistribución de la riqueza", para lo cual "tienen que pagar más los que más tienen para que puedan recibir más los que más lo necesitan", y ha rechazado la "tómbola" en la que a su juicio "de lo que se trata es de que sea todo lo contrario: que los que más tienen menos paguen".

En este sentido, ha preguntado con dicho tipo de políticas como en Andalucía "cómo se van a mantener servicios públicos que son los que garantizan la lucha contra la brecha más importante", que es la de la "desigualdad"; y ha reprochado la puesta en marcha de medidas en las que "el mensaje de desentendimiento respecto de lo común, respecto de lo colectivo, respecto de los que nos pertenece a todos es un mensaje muy chungo".

En cualquier caso, ha preguntado si "¿alguien dudaba que en Andalucía iba a haber políticas conservadoras que hiciera mayor la desigualdad en aquella región?", y ha incidido en que "de eso se trata cuando uno vota: elegir entre proyectos", tras lo que ha añadido --en alusión al de Juanma Moreno en Andalucía-- que "hay proyectos que lo que hace es quitarle obligaciones a los que más tienen", ha lamentado a preguntas de los medios este martes en Mérida --durante unas jornadas de UGT sobre mujeres dirigentes-- sobre la supresión del impuesto de Patrimonio en Andalucía.

De igual manera, y sobre la postura de Extremadura respecto al impuesto de Patrimonio, el presidente de la Junta se ha referido al proceso de "diálogo" abierto con las fuerzas políticas para intentar acordar los Presupuestos de la comunidad para 2023. "Vamos a iniciar ahora un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas. Yo creo que anticiparse a la decisión final sería absolutamente precipitado", ha dicho.

Por otra parte, preguntado también sobre que el ministro José Luis Escrivá haya defendido a título personal la posibilidad de recuperar algunos impuestos de las CCAA para evitar una competencia fiscal entre regiones, Vara ha señalado que quien diseñó la Constitución de 1978, que en el año 1983 llegó al conjunto de CCAA, "no esperaba que en un momento dado hubiera entre CCAA deslizamientos de población en función de quién da más en la 'Tómbola del Maño'", y ha considerado que "esto es un espectáculo un poco increíble".

"Que se fije la política económica, fiscal de un territorio para que no se te vaya la gente es como proyecto común una gran decepción. Luego, si para evitar eso hay que volver a una política mucho más homogénea en materia fiscal creo que sería el camino", ha defendido el presidente de Extremadura.