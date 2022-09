Vara espera que las medidas adoptadas provoquen una "disminución sensible" de la inflación

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado este martes que espera que las medidas que se están adoptando provoquen una "disminución sensible" del Índice de Precios al Consumo (IPC) de aquí a fin de año.



Los precios de consumo aumentaron un 0,6 por ciento el pasado agosto en Extremadura en comparación con el mes anterior y en la tasa interanual se dispararon un 11,5 por ciento, un punto más que la media nacional, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Antes de inaugurar un foro agrario en Mérida, Fernández Vara ha señalado, a pregunta de los periodistas sobre el IPC, que los gobiernos a todos los niveles y la ciudadanía deben ser conscientes de que esta no es una batalla de la que no se sale "unos por un lado y otros por otro".



A su juicio, se resuelve si todo el mundo hace bien el papel que tiene encomendado.



Sobre las medidas que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la realidades que se viven en unos sitios y otros son "completamente diferentes".



El presidente extremeño ha resaltado que lo que más le preocupa es la vulnerabilidad de las familias que van a sufrir más por el aumento de los precios y "que tengan más los que tienen mucho no ayuda en gran medida a nadie".



A su juicio, estos son momentos de dar una respuesta a la pandemia más grande que se puede vivir, que es la "desigualdad", y los gobiernos deben dar la respuesta necesaria a este problema.



Fernández Vara ha señalado que mientras se logra controlar el IPC hay que evitar que se "destroce" la vida de la gente de forma irreparable.



Sobre la cesta de productos básicos a precios cerrados, Fernández Vara ha planteado que "cuando son propuestas que parecen razonables y sensatas ¿quién va a estar en contra?", pero ha advertido de que el problema es esta es una sociedad con una economía de mercado donde hay un principio básico que es la "libre competencia".