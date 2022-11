Vara cifra las incidencias en el Alvia en un 11,4% de los viajes realizados

El nuevo tren Alvia que comunica Badajoz con Madrid ha realizado hasta ahora 256 viajes desde que se puso en marcha el pasado 19 de julio, en los que ha habido 29 días con incidencias, lo que representa el 11,4%, según el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El Pleno del Parlamento extremeño ha arrancado este martes con tres preguntas al presidente, todas ellas relacionadas con el tren, formuladas por Unidas Por Extremadura (UP), Cs y PP.

Vara ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la oposición en bloque, en su labor de control al Gobierno extremeño, solo se interese por este asunto cuando el ferrocarril no es competencia de la comunidad autónoma y cuando hay "tantas cosas" de las que hay que debatir en relación a la sanidad, la educación y otras áreas en las que sí es competente la Junta.

La portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha hecho otro análisis de las incidencias del Alvia y ha dicho que de los 128 días que lleva en servicio "este falso AVE", en 117 días se ha registrado alguna incidencia, graves en 29 días, algo que, a su juicio, "ya es bastante, pues supone un 25% de los días".

En el debate parlamentario, sobre todo entre Vara y Teniente, han vuelto a sucederse los reproches sobre la desatención que han tenido hacia el tren extremeño los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP en Madrid y sobre la actitud mantenida por cada una de las formaciones en la región mientras eso sucedía.

Fernández Vara ha destacado, no solo las inversiones realizadas en los últimos años en el corredor de alta velocidad, sino también en el tren convencional, donde se ha pasado de una inversión de 600.000 euros al año a otra de 80 millones anuales.

Esto ha posibilitado, según Vara, que se haya pasado de 63.000 usuarios a octubre del año 2019 a casi 150.000 usuarios a octubre de 2022, es decir "hoy usan el tren en Extremadura 100.000 personas más de los que lo usaban hace apenas cuatro años", lo que, a su juicio, da idea de "normalidad" y "satisfacción" en este servicio.

El presidente extremeño ha vuelto a insistir en la necesidad de que haya unidad en la región para seguir reivindicando el tren que Extremadura se merece y en ese sentido se ha mostrado dispuesto a estudiar el ofrecimiento que la líder de UP le ha hecho de incluir en el Pacto por el Ferrocarril a la sociedad civil organizada de la comunidad autónoma.

En respuesta al portavoz de Cs, David Salazar, que ha atribuido la falta de competitividad de la región a sus malas infraestructuras, Fernández Vara ha respondido que precisamente "si la historia está cambiando en Extremadura", con la llegada de proyectos que reciben financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), es gracias a la apuesta que desde aquí se ha hecho por un tren mixto, de viajeros y mercancías.

En ese sentido, ha dicho que los responsables de estas empresas han decidido asentarse en Extremadura porque saben que, cuando ellos lo necesiten, van a tener a su disposición un tren de mercancías electrificado.

Vara ha anunciado que el año que viene habrá nuevos trenes en circulación por las vías extremeñas, ya que no ha sido posible este año, a pesar de la puesta en servicio del nuevo Alvia, porque no se compraron hasta la llegada del gobierno de coalición, con lo cual no pudo disponerse de ellos para la entrada en funcionamiento del tren de altas prestaciones.

El presidente de la Junta ha destacado también como un logro que en la pasada cumbre hispano lusa se apostara por que la primera conexión Madrid-Lisboa se a través de Extremadura.

