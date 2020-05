UGT y CCOO en Extremadura a favor del pacto PSOE-Podemos-Bildu para derogar la Reforma Laboral

UGT y CCOO en Extremadura se han mostrado a favor de la derogación "integra" de la Reforma Laboral y, por lo tanto, con el compromiso firmado entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para sacar adelante la nueva prórroga del Estado de Alarma que se ha debatido este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT en Extremadura ha manifestado en las últimas horas que este acuerdo está dentro del pacto de Investidura con la formación abertzale y espera que "esa derogación completa de la Reforma Laboral se materialice lo antes posible para que los trabajadores y trabajadoras recuperen los derechos arrebatados".

En la misma línea se ha mostrado Encarna Chacón, secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, asegurando que este acuerdo "no es novedoso". "Para CCOO es una necesidad que se produzca la derogación para poder recuperar los derechos arrebatados".

La postura de las dirigentes extremeñas choca con sus máximos representantes a nivel nacional, que se sienten ninguneados porque ni Pepe Álvarez (UGT) ni Unai Sordo (CCOO) conocían el acuerdo alcanzado con Bildu.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que desconocía el acuerdo alcanzado entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral y que se ha enterado del mismo por los medios de comunicación. En su opinión, votar a favor del estado de alarma, a tenor de las recomendaciones de los expertos, “es una obligación de los grupos parlamentarios” para frenar la pandemia. “En los temas que tienen que ver con la reforma laboral, el Parlamento decide en último extremo pero creo que hay ya demasiadas promesas incumplidas como para no hacer ninguna más”, ha apuntado.

Álvarez, que no oculta que su organización viene demandando desde hace mucho la derogación completa de la reforma laboral, también se ha referido a la reacción de CEOE y Cepyme ante el acuerdo con Bildu. Al respecto, el secretario general de UGT ha pedido a las patronales “mucha mesura” y no romper el diálogo social. “En otros momentos han pasado otras cosas y nosotros podríamos habernos aprovechado para levantarnos de la mesa y no lo hemos hecho. Los empresarios necesitan diálogo y yo estoy convencido de que la CEOE, más allá de esta reacción, va a continuar en la senda del diálogo social”, ha afirmado.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este jueves que el acuerdo suscrito entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu "reproduce el acuerdo de investidura" que recogía el "compromiso" de derogar la reforma laboral, algo que ve necesario. En cualquier caso, cree que hay que negociar esa derogación en la Mesa de Diálogo Social. "Obviamente” hay que seguir con la agenda de emergencia ante la pandemia del Covid-19, que pasa por los ERTE, las restricciones al despido, la prórroga en los sectores donde siga habiendo causa de fuerza mayor o las medidas de reactivación económica.

Para Sordo, no solo hay que derogar las dos últimas reformas laborales, sino que hay que poner en pie “toda una legislación alternativa, que debe contemplar los cambios producidos en el mercado laboral en España y evitar el deterioro de las condiciones laborales de trabajadores”.