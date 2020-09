Todo lo que debes tener en cuenta para encontrar trabajo en tiempos de coronavirus

La Pandemia ha dejado cerca del millón de empleos destruidos, con una situación crítica para los autónomos y las pymes. Se trata de la crisis de un sistema que, para muchos expertos, ha incrementado proceso de aceleración tecnológica que ya estaba en marcha. Por ese motivo hay sectores que también saldrán reforzados. Esto, por ejemplo, ha hecho patente que el teletrabajo es una opción viable en España ofreciendo un abanico de posibilidades para trabajadores y empresarios.

La formación continua, las competencias digitales y las redes de contactos son la clave para encontrar trabajo en tiempos de coronavirus. Para los que se lanzan, currículo en mano, a conquistar un hueco en mundo laboral estas son algunas claves que les facilitarán la tarea, según los expertos de la Universidad Abierta de Catalunya (UOC) Gina Aran y Manel Fernández.

Identificar los sectores que saldrán reforzados por la crisis

"Alimentación, educación, sanidad, farmacia, higiene, logística, tecnología y proveedores de software. Estos son los sectores que han salido reforzados con la crisis sanitaria y los que van a demandar más trabajadores en las diferentes categorías profesionales", destaca Gina Aran. Cuidadores, auxiliares médicos, formadores en comunicación y equipos de trabajo, limpiadores y personal de mantenimiento, especialistas en marketing... serán trabajos muy demandados.

La formación lo es todo

"Formarse no tendrá un momento. Siempre hay que estar en formación continua; los autónomos y emprendedores con mayor razón", explica Manel Fernández. El plan de carrera toma ahora más relevancia que nunca. Si te lo ofrece tu empresa, será un plus; si no es así, tendrás que estar dispuesto a diseñarlo tú mismo. Procura aprender a manejar redes, programas de videoconferencia (fundamentales para las entrevistas de trabajo a distancia), gestión de recursos, telemárketing.

Planificación como recurso

Durante el confinamiento, mucha gente ha visto cómo el parón obligatorio les ha hecho replantearse la forma en que trabajan o incluso la ciudad en la que viven. "Yo animaría a la gente a preguntarse: ¿Dónde me veo profesionalmente de aquí a tres años?", asegura Fernández. Visualizar el fin nos ayudará a conocer los pasos que hay que dar para llegar a él.

Doble clic sobre la agenda

Según las estudios laborales, el 80% de las ofertas de empleo no salen al mercado público. Es momento, por tanto, de hacer una prospección en nuestra libreta de direcciones (también en redes, especialmente linkedin) y mensajear a diferentes contactos en función de lo que esperemos conseguir de cada uno. LinkedIn es la red de redes en lo que al networking se refiera: "El perfil del candidato es una consecuencia de lo que dice que es. Cuando cualquier reclutador lo visite, verá los artículos que ha publicado, los posts que escribe, dónde da like, sus intereses, lo que esa persona aporta a las redes...". Cuida tus perfiles y publicaciones.

Mentalidad positiva

El mercado laboral tal y como lo conocemos está cambiando. El Foro Económico Mundial ha calculado en 75 millones los empleos que van a desaparecer por la aceleración tecnológica, pero, en cambio, van a surgir 133 millones nuevos. Uno de esos tiene que ser el tuyo. Nada te aportan los llamdos "hiperrealistas" que desprecian las nuevas vocaciones, las oportunidades en los nuevos mercados digitales. Hay que alejarse un tiempo de todos esos factores que transforman tu mentalidad en negativa. Las ideas vienen siempre disfrazadas de problemas y las oportunidades también.