La Semana Santa de Mérida estrena una revolución digital para no perderse ninguna procesión

La Junta de Cofradías de Mérida ha dado un paso más en la modernización de sus herramientas digitales con la renovación de su portal oficial. El objetivo es mejorar el acceso a la información y la experiencia de los usuarios durante la celebración de la Semana Santa.

El equipo de desarrollo ha realizado una profunda actualización de la plataforma para adaptarla a las necesidades actuales. Entre las mejoras se ha implantado un servidor privado propio, que permitirá gestionar la información de forma "más eficaz" y garantizar un rendimiento "óptimo" en los días de mayor afluencia.

GPS en tiempo real para todos

Una de las novedades más destacadas es la renovación del sistema de geolocalización GPS de los pasos, una herramienta pionera en España que se puso en marcha en 2019. Este servicio, que permite conocer la ubicación de las procesiones en tiempo real, amplía su accesibilidad y ya es compatible con dispositivos iPhone.

Toda la información en una nueva 'app'

Se ha desarrollado también una nueva aplicación para móviles con sistema Android, desde la que se podrá acceder a toda la información de la Semana Santa emeritense. Los usuarios consultarán los recorridos de las procesiones, datos de las hermandades y el GPS. El equipo técnico recomienda eliminar la aplicación anterior antes de instalar la nueva.

Como complemento a esta apuesta por la digitalización, se ha puesto a disposición de las hermandades una nueva aplicación de gestión administrativa. Esta herramienta ha sido diseñada para facilitar la organización interna, optimizar procesos y mejorar la coordinación entre las distintas corporaciones.