Roxette clausura este sábado la décima edición del Stone&Music Festival de Mérida

Roxette actuará este sábado en el Teatro Romano de Mérida para clausurar la décima edición del Stone&Music Festival, un evento que ha posicionado a Extremadura como "referente cultural" del verano español conjugando música y patrimonio.

Con el mítico grupo sueco, el Stone recordará éxitos como 'It Must Have Been Love' o 'Listen To Your Heart' gracias a uno de los dos únicos conciertos que ofrece este verano en España.

Las entradas se pueden adquirir tanto de forma online en la página oficial el festival como en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que está abierta de 10 a 14 horas este sábado.

La organización ha insistido en nota de prensa en la importancia de adquirir las entradas en estos puntos de venta oficiales para evitar problemas.