Recomendación urgente de vacunación contra el Sarampión en el Área de Salud de Mérida

En Extremadura, la situación epidemiológica actual muestra que la enfermedad por sarampión está bajo control y en fase de eliminación. Sin embargo, el área de salud de Mérida enfrenta un escenario diferente debido a la aparición de varios casos recientes de esta enfermedad.

Por tanto, se insiste en la recomendación de completar la pauta vacunal de triple vírica a los 4 años, es decir, para los niños nacidos en el año 2020, aunque aún no hayan cumplido esta edad.

Adelantar la segunda dosis de la vacuna

No es necesario esperar a que los niños nacidos en el año 2020 cumplan los 4 años para administrarles la segunda dosis de la pauta vacunal. Es muy recomendable adelantar la vacunación si esta cohorte de edad aún no está vacunada. No hay ningún inconveniente en registrar esta vacunación en el módulo de vacunas de Jara.

Vacunación de la población infantil y adulta

La población infantil mayor de 4 años que no haya recibido aún dos dosis de la vacuna debe completar la pauta de vacunación, manteniendo un intervalo entre dosis de al menos 4 semanas. Con respecto a los adultos, se recomienda la vacunación con dos dosis de triple vírica para las personas nacidas a partir de 1970 que no hayan padecido la enfermedad y que no tengan historia de vacunación con dos dosis. En el caso de que el adulto haya recibido con anterioridad una única dosis, se administrará una segunda con el intervalo establecido.

Se debe aprovechar cualquier contacto de las personas adultas con el sistema sanitario para informar y actualizar su estado de vacunación. Además, los propios profesionales sanitarios que no estén vacunados o no hayan padecido la enfermedad deben actualizar y revisar su estado vacunal y actuar en consecuencia.

Recomendación para viajeros

Se debe recomendar siempre la vacunación triple vírica en caso de viajar a países con transmisión endémica de sarampión.