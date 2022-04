El PP reclama a la Junta que adapte la Ley de Educación a la realidad actual de Extremadura

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para reclamar a la Junta el inicio de una negociación para adaptar la Ley de Educación de Extremadura de 2011 "a las necesidades que tiene la escuela rural extremeña en 2022 y de cara al futuro".

Una iniciativa en la que el Grupo Popular también reclama a la Consejería de Educación que retire los proyectos de decreto de currículo, ya que "no ha habido una negociación y un consenso verdadero", por lo que "no se le puede exigir ahora a los docentes un sobreesfuerzo para que entren en vigor esos decretos el próximo curso", debido a que la administración autonómica y estatal "no han hecho los deberes a tiempo".

Así lo ha avanzado la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Pérez, quien ha informado este martes en rueda de prensa de la presentación de esta iniciativa que se debatirá en el pleno de la Asamblea, y que ha calificado de "clave y fundamental", ya que según ha dicho, "es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y de las promesas a los compromisos".

En su intervención, Pilar Pérez ha recordado que en el último Debate sobre el Estado de la Región celebrado el pasado año, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, tendió la mano al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para alcanzar un pacto por la educación y la Formación Profesional en la región, ya que "había que afrontar retos urgentes en materia educativa" en una región "donde se van los jóvenes a miles".

Sin embargo, desde mayo de 2021 y hasta la fecha, este acuerdo "se ha reducido a dos reuniones" de representantes de la Consejería de Educación con los grupos parlamentarios, "por separado y a puerta cerrada", una de ellas para adaptar la Lomloe a Extremadura y otra para hablar de Formación Profesional.

"No pudimos hablar ni de la escuela rural extremeña, ni de plantillas docentes ni de inversiones en infraestructuras", ha señalado la portavoz de Educación del Grupo Popular, sino que únicamente se trató sobre los decretos autonómicos que debían aprobarse en el marco de la Lomloe, una ley que a su juicio "lo que hace es desmotivar a los alumnos y tirar por tierra el trabajo de los docentes".

Respecto a la Formación Profesional, Pilar Pérez ha lamentado que la Junta de Extremadura ha realizado un "regate corto" al ofrecerles un documento "con cuatro folios, que son meras declaraciones de intenciones y que no van a ninguna parte".

Un plan "totalmente cortoplacista", a juicio de la diputada del PP, quien ha señalado que además estaba vinculado a los fondos europeos del plan de recuperación "que tienen fecha de caducidad", por lo que ha preguntado "qué va a pasar con ese plan de FP para Extremadura" cuando se acaben esos fondos.

Por eso, el Grupo Popular propone también en esta propuesta de impulso que los acuerdos sobre FP en Extremadura "tengan rango de ley", con el objetivo de que se pueda "mirar a largo plazo" en la región, para dejar "una herencia de empleabilidad" que permita la formación de profesionales cualificados.

Finalmente, Pilar Pérez ha resaltado que si el PSOE "tiene a bien" aprobar esta propuesta de impulso en el pleno de la Asamblea, "permitiría que se pasase de las palabras a los hechos", así como "en menos propaganda, y más realidades", ha concluido.