Pillados a más de 200 km/h: la Guardia Civil investiga a dos motoristas de Mérida y Badajoz

La Guardia Civil ha abierto una investigación a dos motoristas, vecinos de Mérida y Badajoz, por un presunto delito contra la seguridad vial. Ambos fueron detectados el pasado fin de semana circulando a más del doble de la velocidad permitida en carreteras de la provincia de Badajoz.

Dos infracciones en menos de 24 horas

El primer suceso tuvo lugar el pasado 28 de febrero. Agentes del Destacamento de Tráfico de Mérida captaron con un radar, en la carretera EX-105 (Alange), a una motocicleta que circulaba a 208 km/h en un tramo donde el límite es de 90 km/h.

Un día después, el segundo conductor fue detectado por agentes del Subsector de Tráfico de Badajoz en la carretera N-435, en el término municipal de Barcarrota, cuando circulaba a 198 km/h en otra zona limitada a 90 km/h.

Posibles penas de cárcel y retirada del carné

A ambos conductores se les instruyeron diligencias como investigados. Ahora se enfrentan a posibles penas de prisión de tres a seis meses y a la retirada del carné de conducir por un tiempo de uno a cuatro años. Las diligencias ya han sido entregadas en los juzgados de Mérida y Jerez de los Caballeros.

Plan especial de vigilancia

Estas actuaciones se enmarcan en el dispositivo permanente de vigilancia que la Guardia Civil de Tráfico de Extremadura mantiene sobre las motocicletas. El operativo se centra en tramos peligrosos, conducciones de riesgo y puntos de alta concentración de siniestros viales.

Desde el cuerpo recuerdan que "la velocidad excesiva o inadecuada sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico". Por ello, insisten en que respetar los límites de velocidad "no es una opción, es una obligación de todos los conductores, para proteger su vida y la de los demás".