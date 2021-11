La oposición espera "poco o nada" de la visita de la ministra de Transportes: "viene a un mítin del PSOE"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, se reunirá este viernes, día 26, en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para tratar asuntos de materias comunes.

Este encuentro, en el que la ministra estará acompañada por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, tendrá lugar a las 16,30 horas en la sede de Presidencia del Ejecutivo autonómico, en Mérida, explica en nota de prensa el Mitma.

Posteriormente, a partir de las 17,00 horas, y también en la sede de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Raquel Sánchez se reunirá con los miembros del Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, y a la finalización de esta cita la ministra atenderá a los medios de comunicación.

La oposición ha mostrado sus reticencias ante esta visita y los anuncios que puedan realizar, de la que esperan "poco o nada" para el futuro de la Alta Velocidad en Extremadura.

Audio

UNIDAS POR EXTREMADURA

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que espera "muy poco" de la reunión del Pacto por el Ferrocarril que se celebra este viernes, ya que a su juicio, este órgano "no sirve de nada" y "cada vez es más pequeño".

Una situación que se ha producido por las "dinámicas" desarrolladas por el PSOE, "que ha dejado de exigir con contundencia el tren para Extremadura desde que ocupan el Ministerio de Transportes", ha señalado De Miguel, quien ha reivindicado que "el tren se defiende, gobierne quien gobierne".

De Miguel además ha advertido que los extremeños están "cansados de promesas sobre el tren", por lo que ha pedido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que participará en la reunión, "que no venga a prometernos nada".

"Esperamos que venga a dar cuenta de las licitaciones y ejecuciones y que no vuelva a prometernos que el AVE estará en 2022 porque entonces nos estará mintiendo", ha señalado Irene de Miguel a través de nota de prensa, en la que se ha referido al último informe del Club Senior, que apunta que si no se agilizan los tramos pendientes de aprobación y ejecución, "el AVE no se alcanzará antes de 2030".

CIUDADANOS

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha señalado este viernes que la formación naranja ha abandonado el Pacto por el ferrocarril de forma "obligada" ya que "no representa los intereses de los extremeños".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así, Salazar ha aclarado que Ciudadanos ha abandonado dicho pacto "obligados", ya que según ha insistido, "no representa lo que necesita Extremadura".

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Mérida, el portavoz de la formación ha abogado por contar con un pacto que "represente a todos", por lo que ha pedido que se incluyan otras entidades como el Club Senior o Milana Bonita "y a todos los que reivindican ese ferrocarril digno que vertebre nuestra región, que nos conecte y que nos saque del aislamiento el que estamos sometidos".

Por ello, Salazar ha hecho un llamamiento al gobierno regional presidido por Guillermo Fernández Vara, "para que reforme ese Pacto por el Ferrocarril y vuelva a incluir a todos los actores sociales y se vuelva a invitar a los partidos políticos".

"Queremos que sea un Pacto por el Ferrocarril reivindicativo, que esté por encima de ideologías políticas y sobre todo que se recupere el 18 de noviembre independientemente de quien gobierne en Madrid", ha manifestado.

"Ahí sí nos encontrarán, ahí sí estaremos, pero no vamos a participar de cualquier otro elemento que no sirva única y exclusivamente para darle un tren a los extremeños", ha concluido.

PARTIDO POPULAR

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, viene este viernes a Extremadura "a un mitin del PSOE", recordando que el Pacto por el Ferrocarril "ya no existe" porque toda la oposición "lo ha abandonado" y sólo forman parte ya miembros del PSOE.

De este modo, Monago ha señalado que el Pacto por el Ferrocarril "sucumbió hace ya mucho tiempo" por la "falta de reivindicación" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "asumió ser el portavoz de Sánchez antes que el portavoz de los extremeños".

"Toda la oposición se ha cansado de esperar y de tantas promesas incumplidas", ha manifestado Monago, quien ha lamentado que "de lo que un día nos unió en torno al Pacto por el Ferrocarril ya no queda ni el recuerdo".

El presidente del PP ha señalado que los extremeños están "hartos de que vengan ministros socialistas a prometernos lo que luego no cumplen" mientras acumulamos retrasos "día sí y día también", mientras vemos "estupefactos" como Pedro Sánchez "riega de millones otros territorios que le chantajean" a cambio de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Unos presupuestos, ha continuado Monago, que "castigan a Extremadura y que dicen, negro sobre blanco, que los extremeños no tendremos un tren digno en un horizonte a corto ni medio plazo".

Por ello, Monago ha calificado como "un engaño más" del gobierno de Sánchez a los extremeños que "estamos cansados de tantas visitas fallidas y promesas incumplidas", ha concluido.