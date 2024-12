Not Found: Fin de la programación en la Sala Trajano

El 30 de noviembre fue la última representación teatral en la Sala Trajano de Mérida con 'Folklórica Moderna'. Desde ese día, si intentas consultar la programación para las próximas semanas, el mensaje es claro: Not Found o lo que es lo mismo, "no se encuentra". Se cumplen los peores presagios para una sala teatral con más de 70 años de historia y es que, como ya anuncio la Junta de Extremadura, a partir de ahora se le dará otro uso a las instalaciones. Esta sala no contará con presupuesto regional para programar representaciones, pero se cederá el espacio al Instituto de la Juventud, con el propósito que responder a demandas locales no satisfechas: "fomentar el talento joven y emergente de la región", según la consejera de cultura.

Mensaje de la página de la Sala Trajano

El Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) será el organismo encargado de gestionar y dinamizar la sala, buscando dar protagonismo a proyectos creativos juveniles. A pesar de este cambio, según la administración regional, "la Sala Trajano no cerrará sus puertas", pero su función se alejará de la programación teatral habitual.

alarma teatral

La Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura, junto con la Asociación de Compañías Profesionales de Artes Escénicas de Extremadura "Extremadura Teatral", han manifestado su profunda preocupación y desacuerdo ante la reciente decisión política de suspender la programación teatral en la emblemática Sala Trajano de Mérida. Este espacio dicen, ha sido fundamental para el desarrollo cultural y artístico de la región, albergando generaciones de actores y producciones que han enriquecido la cultura local.

Considerada un símbolo del arte escénico en Extremadura, la Sala Trajano representa mucho más que un simple escenario; es un punto de encuentro para la creatividad y un motor cultural para la comunidad. Según ambas organizaciones, esta medida representa "un golpe a nuestra identidad cultural", afectando negativamente al ecosistema artístico y a los derechos culturales de la ciudadanía.

Las asociaciones hacen un llamamiento a las autoridades competentes para reconsiderar esta decisión y abrir un diálogo constructivo con los profesionales del sector. Proponen trabajar conjuntamente para garantizar la continuidad de la programación teatral en este recinto, subrayando la importancia del arte como un derecho y pilar esencial de la sociedad.