Monago asegura que el "cambio en el protocolo está contrastado" porque hay gente vacunada indebidamente

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado que los socialistas se han apuntado "al black friday de las vacunas" porque se han vacunado "todos" los que "han podido" y ha insistido en que "queda acreditado que se cambió el protocolo" en la región para "dar cobertura" a quien "no se tenía que vacunar" así como que los "está amparando" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

"Queda acreditado que se cambió el protocolo, el protocolo se ha cambiado, se ha cambiado para dar cobertura a gente que se ha vacunado y que no se tenía que vacunar y que los está amparando Fernández Vara y yo no voy a parar, porque el Partido Socialista a nivel nacional ha dicho que tienen que cesar", ha manifestado.

Así, en declaraciones a los medios, Monago ha señalado que ayer se enteraban de que "un concejal socialista del Ayuntamiento de Olivenza se había vacunado, joven además" así como también lo ha hecho "otro alcalde con 26 años" por lo que ha apuntado que "son un montón los que se han vacunado".

"No hay transparencia en la Junta de Extremadura, es decir, que queda acreditado que aquí se ha vacunado mucha gente que se ha pensado que las vacunas eran el black friday, los socialistas todos, todos se apuntaron, los que han podido, al black friday de las vacunas, pero aquí no ha tomado nadie ninguna medida", ha espetado.

A este respecto, Monago ha recriminado que desde la Junta "han tapado" dichas vacunaciones porque "dicen que son directores de residencias" cuando, ha afirmado, no lo son porque "el director de residencia es el que tiene dedicación exclusiva y cobra de la residencia". "Luego ya que testimonialmente uno sea director de residencia como todos los alcaldes son directores de residencia, pero no están trabajando con los pacientes", ha aclarado.

En este sentido, ha subrayado que "no puede ser que haya personal sanitario de primera línea" que "no haya recibido la vacuna" cuando "alcaldes jóvenes socialistas o concejales jóvenes socialistas" la han recibido "como si esto fuera el black friday"; por lo que ha pedido que "no nos tomen por tontos".

Además, el líder de los 'populares' extremeños ha remarcado que el protocolo extremeño "se ha modificado" así como que le ha enseñado este jueves en el pleno a Vara que "el protocolo no se ha modificado" en Andalucía o en Madrid. "Por menos ha habido ya dimisiones y ceses en España y aquí los socialistas están amparados por el presidente y secretario general", ha destacado.

Del mismo modo, se ha preguntado "qué dirá" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque Vara "no le hace ningún caso" cuando "para otros temas es súper obediente" como con los fondos de recuperación pero "para tomar medidas disciplinarias como ha pedido el Partido Socialista no ha tomado ninguna medida".

"QUE VERGELES SE VAYA" ES LA MEJOR VACUNA

Asimismo, Monago ha resaltado que "la mejor vacuna de Extremadura es que Vergeles (consejero de Sanidad) se vaya a su casa" y "a partir de ahí intentar dar una respuestas más coordinada" ya que los extremeños han sido"líderes en incidencia acumulada a los 14 días como ninguna otra región del mundo".

Además, ha reprochado que este pasado miércoles Vergeles dijo que "vienen semanas duras" pero que hay "una leve mejoría" y luego los datos arrojaron 31 fallecidos más por Covid. "Nos estamos acostumbrando a lo que no nos podemos acostumbrar", ha lamentado.

Finalmente, Monago ha pedido un "ejercicio de transparencia" y que se cree "una comisión de investigación" para ver "quien se ha vacunado y quien no se ha vacunado" ya que "hay un registro" de las vacunaciones. "Y no nos vale el argumento de que para que se tire me la pongo, es que siempre están al lado de lo que se va a tirar, está un socialista no está un vecino", ha concluido.