Mérida se prepara para coronar a su campeón en la Media Maratón de España

Este sábado, 11 de abril, 2.500 corredores tomarán la salida en la XX edición de la Media Maratón “Mérida Patrimonio de la Humanidad”, que este año coincide con la celebración del Campeonato de España de Media Maratón Absoluto y Máster. La ciudad se prepara para un fin de semana atlético que se completará el domingo con el campeonato de España 5K y Milla.

Un favorito local

El atleta emeritense Jorge González, que ya fue campeón de España de Media Maratón en 2025, parte como el gran favorito para revalidar el título en casa. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha recibido al corredor para transmitirle el apoyo de toda la ciudad de cara a la importante cita del sábado.

El propio atleta ha explicado que llega en un "gran estado de forma" tras una concentración en Sierra Nevada. "En cada competición intento dejar a mi tierra y a Mérida lo más alto, y así lo intentaré hacer el sábado", ha afirmado González, quien ha añadido que "aquí no solo corre el primero, corren todos y tan importante es el primero como el último".

Aquí no solo corre el primero, corren todos y tan importante es el primero como el último" Jorge González Campeón de España de Media Maratón en 2025

Un circuito monumental

La prueba ha sido presentada en el Centro Cultural Alcazaba, donde el delegado de deportes, Toni Marín, la ha calificado como "el evento deportivo más importante de la ciudad". Marín ha destacado el enorme trabajo de organización y la colaboración de distintas delegaciones municipales, como los más de 70 agentes de Policía Local que velarán por la seguridad.

Mérida se prepara para coronar a su campeón en la Media Maratón de España

El principal atractivo de la carrera es su trazado íntegramente urbano, que pasa por lugares emblemáticos como el Puente Romano y el Teatro Romano. "Hay miles de medias maratón pero ninguna de ellas ofrece un circuito que transcurre por el corazón de Mérida", ha señalado el delegado de deportes.

Compromiso solidario

Además de su vertiente deportiva, el evento tiene un fin solidario. La organización donará 2.500 euros a la Asociación ELA Extremadura, cuya presidenta, Lola Dorado, ha recibido un talón acreditativo durante la presentación de la prueba.