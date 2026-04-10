El doloroso contratiempo para Mateo Joseph, lesión grave en la rodilla izquierda de un jugador que estaba acabando bien la temporada

Se suele decir que el fútbol no tiene mañana, que es el momento, en el caso de los futbolistas aún más porque pueden estar a pleno rendimiento y de un momento para otro cambien las cosas. Es lo que le ha ocurrido al delantero del RCD Mallorca, Mateo Joseph, a quien le va a tocar estar largo tiempo fuera de los terrenos de juego.

El cántabro se lesionaba en el entrenamiento del miércoles tras el diagnóstico inicial Mallorca y Leeds, propietario de los derechos del jugador, establecieron contacto sobre la recuperación del jugador y la intervención a la que deberá someterse Mateo.

Todas las lesiones son dolorosas, pero en el caso de Mateo Joseph ha sido un serio disgusto no sólo para el delantero, de 22 años, también para compañeros y club. Desde su llegada, el jugador ha sido una de las alegrías del vestuario y un jugador que fue apuesta del director deportivo Pablo Ortells. Las expectativas del jugador eran altas dejando la puerta abierta a seguir en el Mallorca. A pesar de haber marcado tan solo dos goles aunque con cuatro pases de gol, ha sido una temporada difícil para el equipo y también para Mateo en su estreno en la Liga.

Sin embargo, el Mallorca está acabando mejor la temporada con Martín Demichelis,suman 7 de 12 puntos y el propio Mateo había manifestado sentirse a gusto y mejorando con el trabajo que se viene desarrollando con el técnico argentino.

Ha sido titular y suplente con Demichelis, pero sus prestaciones habían mejorado, ya fuera como delantero junto a Muriqi o como extremo. Ante el Real Madrid le dio el pase de gol a Muriqi en el tanto de la victoria. La lesión de Mateo se une a la del capitán Antonio Raíllo, quien también se ha despedido de la temporada tras su lesión de tobillo.