Los tabaqueros extremeños piden que se les tenga en cuenta para la nueva PAC y evitar "la muerte" del sector

Los productores de tabaco de La Vera y el Ambroz, que aglutinan el 97% de la producción nacional de tabaco, dejarán de entregar sus producciones a la industria a partir de este próximo lunes como primera medida de protesta hasta lograr que España incluya esta zona entre las regiones agrarias del Plan Estratégico de la PAC que tiene que presentar a Bruselas la próxima primavera, que de lo contrario provocaría toda una "catástrofe social" no solo en esta zona sino en toda la comunidad autónoma.

La desaparición de la región tabaquera haría inviable las explotaciones de unos 1.500 agricultores, provocando así la desaparición de un cultivo que deja 139 millones de euros cada año en la economía extremeña, lo que supone el 2% del PIB de toda la provincia de Cáceres.

Así lo han advertido los dirigentes de las organizaciones agrarias UPA-UCE y Asaja Extremadura, y las Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Ignacio Huertas, Ángel García y Ángel Pacheco, respectivamente, en una rueda de prensa conjunta en Mérida en la que han reclamado al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que haga de este asunto "una cuestión de Estado" y que se la traslade al propio presidente del Gobierno.

De esta forma, el presidente de la Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, ha pedido el apoyo de "toda la sociedad" extremeña a esta causa, y no solo de las zonas afectadas directamente, porque se trata de un sector "estratégico" para el conjunto de la comunidad autónoma.

Un cultivo "esencial" que requiere que se mantenga la misma estructura, el mismo 'statu quo' que tiene ahora dentro de la Política Agraria Común (PAC), ha dicho. Asunto que van a explicar la próxima semana en reuniones con los alcaldes de las zonas afectadas.

Y es que, si en los planes de Bruselas de reducir las actuales 52 regiones productivas a entre 7 y 11 se incluye la supresión de la comarca tabaquera, se abocará a la desaparición a un cultivo que Huertas ha comparado con otros sectores "emblemáticos" para otras comunidades autónomas como la industria automovilística.

En esta misma línea, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha señalado que el empleo de 4.000 personas y los cultivos de los que viven más de 1.400 familias están "en riesgo de perderse", porque se ha demostrado en los últimos años que "no hay alternativas de ningún tipo" al cultivo del tabaco.

Huertas ha explicado que su exclusión de la PAC supondría una reducción del 50% de los "apoyos directos" que vienen recibiendo los productores, que se traducen en 14 millones de euros, en un momento en el que los precios se encuentran "congelados" y por debajo de los costes de producción.

Tampoco pueden llegar ayudas por otro lado, al tratarse de un "cultivo discriminado" al tener prohibidas las ayudas acopladas a la producción que si disfrutan otras producciones, por lo que "hay que mantener la región tabaquera a toda costa".

No puede ser que por una decisión técnica desaparezca este sector", ha señalado, cuando además, ha añadido, que no se cultive tabaco no supondría que ningún fumador deje este hábito porque los cigarrillos se elaborarían con tabaco de otras partes del planeta.

"La amenaza es clara: si no se incorpora (al plan estratégico de la PAC) la comarca tabaquera desaparece", ha advertido Ángel García Blanco. El presidente de Asaja Extremadura ha remarcado que esta zona es el "ejemplo más claro de fijación de población", en tanto que es la zona rural con menos paro de la región.

Por ello, cree que hay motivos suficientes para solicitar el apoyo de toda la sociedad extremeña para encontrar una solución que, por otro lado, ha dicho que es "muy sencilla", y que pasa por que Pedro Sánchez le diga a su ministro de Agricultura, Luis Planas, que mantenga la comarca tabaquera dentro del plan estratégico. "En sus manos está", ha abundado.