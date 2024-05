La Junta de Extremadura debe tutelar a los presuntos menores migrantes según el Defensor del Pueblo

La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura enfatiza que la Junta tiene la responsabilidad de tutelar a los presuntos menores extranjeros no acompañados que lleguen a la región, respaldando así lo indicado por el Defensor del Pueblo.

Según este colectivo, el Defensor del Pueblo respalda la posición de la Plataforma, indicando que cuando no se pueda determinar con certeza si un individuo es menor de edad, este pasará a la protección de menores.

La Plataforma destaca que el Defensor del Pueblo "confirma la argumentación legal que el colectivo ha venido defendiendo durante meses" y resalta que el proceso de determinación de la edad es motivo de muchas quejas recibidas por esa institución. Según sostiene el Tribunal Supremo, esta prueba es innecesaria y perjudicial para el menor, especialmente si ya dispone de documentación identificativa.

Además, la Plataforma señala como una "comparación vergonzosa" el caso de dos presuntos menores que fueron expulsados del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para Inmigrantes de Mérida hace más de un mes y que ingresaron en el sistema de protección de Cataluña en su primer día en esa comunidad autónoma, el pasado 7 de mayo.

Por tanto, el colectivo insiste en que la ley establece que la tutela de los presuntos menores no acompañados corresponde a la Administración regional en la que se encuentran, y denuncia que la Junta de Extremadura no está asumiendo esta responsabilidad con los presuntos menores no acompañados llegados a España desde países como Mali o Senegal.