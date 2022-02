Llega al Supremo la investigación abierta contra Alberto Casero por presunta prevaricación continuada

La investigación del juzgado número 2 de Trujillo (Cáceres) iniciada el pasado mes de noviembre por un presunto delito de prevaricación continuada del diputado del PP Alberto Casero, exalcalde de Trujillo, ha sido remitida al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del diputado popular.

La investigación se centra en dilucidar si Casero, como alcalde trujillano, adjudicó contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de contratos públicos, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

“La jueza ha reunido las pruebas documentales y testificales necesarias y ha dada por concluida la investigación abierta en esta primera instancia. Y esta semana se ha mandado al TS el auto, elevando la exposición razonada”, añaden desde el TSJEx.



No obstante, precisan que esto no significa "en ningún caso” que el juzgado haya visto posibles indicios de delito, pero tomar declaración o no a Alberto Casero queda ya fuera de su competencia.



Así, para continuar con la investigación se consideraba necesario, después de las diligencias de investigación practicadas que han sido documéntale y testificales, la toma de declaración como investigado “y respetando su derecho a la defensa como aforado tendría que continuar el TS”.



Casero, licenciado en Derecho, fue alcalde de Trujillo (de 2011 a 2019) y también ocupó el cargo de senador y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP como secretario ejecutivo nacional de Organización desde 2017 (número 4 del partido).