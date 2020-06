Crecen un 30 por ciento los fallecidos en Extremadura durante la pandemia respecto al año pasado según el INE

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha publicado en las últimas horas un estudio sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en España y en el que refleja que se han producido casi 44.000 fallecidos en España durante la crisis sanitaria, mientras que el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, informa de casi 28.000 muertos oficiales.

El estudio que ha hecho el INE utiliza como fuentes los datos de los registros civiles y también las defunciones notificadas para poder realizar un seguimiento por semanas. Para fijarnos en la incidencia del coronavirus en Extremadura, nos centramos en el periodo entre mediados de marzo y la semana que acababa el 24 de mayo, la última que analiza este estudio.

La semana anterior a la aprobación del Estado de Alarma,la región contabilizaba 2.500 fallecidos según el Instituto Nacional de Estadísticas. Y la semana que terminó el 24 de mayo la cifra de muertos alcanzaba los 5.688. Esto indica que en ese periodo, que corresponde a 11 semanas, se han registrado 3.189 defunciones.

Si tenemos en cuenta la estadística publicada de los primeros 5 meses del año, las 21 semanas que han transcurrido desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo, Extremadura ha registrado 642 decesos más que el año pasado, ya que en 2019 se contabilizaron 5.046 fallecidos frente a los 5.688 de este año.

COMPARACIÓN CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO

En lo que respecta a los datos registrados durante la pandemia, las 11 semanas que comprenden entre mediados de marzo y el 24 de mayo de 2020, se han registrado 771 fallecidos más en Extremadura respecto a 2019, un incremento del 31 por ciento en el número de decesos. Las cifras oficiales, en este caso de la Dirección General de Salud Pública de Extremadura, reflejaban 506 fallecidos por coronavirus hasta el 24 de mayo.

Esto indica que hay 265 fallecidos que no aparecen en las estadísticas oficiales de las autoridades sanitarias. Las causas de las muertes pudieron ser diversas, hay que dejarlo claro, pero hay que tener en cuenta que la movilidad estaba completamente restringida durante ese tiempo por el confinamiento, por lo que no se producían víctimas por accidentes de tráfico o de trabajo. No obstante, hay que tener en cuenta que los accidentes cardíacos o cerebrovasculares han crecido durante la pandemia por el miedo de la población a acudir a las urgencias.

Hay que recordar, como ya te hemos contado en COPE Extremadura que los picos de fallecidos los vivimos el 30 de marzo con 71 fallecidos y el 7 de abril con 72, según el Instituto de Salud Carlos Tercero. Sin embargo, el pasado 7 de abril, la Junta de Extremadura confirmó 30 muertos por coronavirus en las cifras oficiales.