Extremadura se alza con tres premios nacionales por impulsar el talento femenino en la ciencia

Tres proyectos educativos extremeños han sido reconocidos en los premios nacionales 'Aulas por la Igualdad: Premios Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia'. El objetivo de estos galardones es fomentar la igualdad e impulsar las vocaciones de niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas a las ciencias, la tecnología, la ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

MUCIREÑAS, un referente en Guareña

En la modalidad para centros de Educación Secundaria y Bachillerato, el IES Eugenio Frutos de Guareña ha obtenido el Primer Premio, dotado con 5.000 euros, por su proyecto MUCIREÑAS. Esta iniciativa busca dar visibilidad al trabajo de mujeres científicas de la localidad y su entorno para que sirvan de referente al alumnado del centro.

El proyecto, que comenzó en 2021, ha desarrollado actividades como mentorías para conectar a estudiantes con antiguos alumnos que cursan carreras de su interés, retratos de científicas locales, investigaciones sobre sus biografías, charlas o programas de radio.

Mérida, contra el 'Efecto Matilda'

Efecto Matilda 'Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia'

En la misma categoría, el segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en el IES Santa Eulalia de Mérida por su Concurso Efecto Matilda 'Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia'. Este certamen fomenta las vocaciones científicas entre las alumnas y construye una cultura de centro que valora la contribución femenina en las disciplinas científicas.

Yincana por la mujer en la ciencia

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha recibido una de las ocho menciones honoríficas en la modalidad para entidades sin ánimo de lucro por la 'Yincana STEAM Librarium'. Esta actividad se organiza anualmente en los centros del Programa Librarium con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con pruebas que giran en torno al papel de las mujeres en la ciencia y las artes.