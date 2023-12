Estas son las tendencias de moda para la Navidad 2023-2024

¿Qué me pongo para Navidad, la cena de empresa, Año Nuevo, etc? Son tantos los compromisos que acertar con el look sin caer en tópicos (brillo y lentejuelas) resulta complicado. Apunta estas tendencias.

UN TOQUE METALIZADO

Da un subidón a tus básicos con algún accesorio plateado. Este año se llevan los metalizados. En cualquier tienda encontrarás bolsos y zapatos en color plata. Su efecto es magnético. ¿Cómo combinarlos? Con prendas sencillas y con negro o gris.

EL ROJO SIEMPRE ES EL ROJO

Poderoso. El rojo es el color estrella de Navidad, los eventos en diciembre son la mejor excusa para atreverse con este tono, eso sí, apunta su manual de uso: funciona mejor en total look y con prendas sobrias.

LENTEJUELAS

Otra de las prendas que musts de esta Navidad es la falda de lentejuelas. Las expertas en moda han optado por llevarla con prendas de punto para darle un acabado más urbano. Para deslumbrar como nunca con tu outfit de Navidad 2023, usa piezas con lentejuelas doradas, plateadas y de colores como el lavanda o fucsia; combínalas con otras prendas básicas en color neutro para hacer contraste.

TERCIOPELO

Son los diseños que nunca fallan a la hora de resolver un buen outfit de Navidad. Puedes elegir entre varios tonos como blanco, rojo o negro ¡tú decides!