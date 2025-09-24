La Escuela de Carnaval Romano de Mérida abre sus puertas

Tras el éxito de la primera edición en su nueva andadura, celebrada el pasado año, ya está abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Carnaval Romano 2025 que, desde la Banda de Música de Mérida, con el apoyo del Ayuntamiento, pretende formar a músicos que puedan formar parte de las distintas agrupaciones del Carnaval emeritense.

Según señala la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, “esta iniciativa forma parte de la apuesta importante que este Equipo de Gobierno tiene con ésta y otras fiestas de la ciudad con el objetivo de compartir y fomentar la música en nuestra ciudad”.

El proyecto pretende dar servicio a todas aquellas agrupaciones de Mérida que, llegadas estas fechas, tienen la necesidad de encontrar músicos tanto para la calle como para el concurso, sobre todo guitarras y percusionistas dando respuesta a la demanda de carnavaleros y carnavaleras.

Otro de los objetivos es, según Aragoneses, “que haya suficientes músicos para todas las agrupaciones, formar personas para que no haya carnavaleros y carnavaleras que tengan que estar en varias agrupaciones a la vez porque no hay músicos”.

Para participar, no hay límite de edad y los interesados e interesadas pueden rellenar, antes de este viernes 26 de septiembre, el formulario de inscripción https://docs.google.com/forms/d/1iZx1lKbUxB4NiXNk-NlSzAiHQ4JdEjqgVeT33lXV07s/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true.

Las clases se impartirán en la Escuela de Música de Pilar Vizcaíno, en la calle Adriano número 20.

Las clases serán los lunes de 19.30 a 20.30 para guitarra inicial y de 20.30 a 21.30 para guitarra adulto, los jueves, de 19.30 a 20.30 para guitarra nivel medio y el viernes, a las 19.30 para percusión. Las personas interesadas pueden inscribirse en a una especialidad o 2.

La forma de pago este curso será de pago único al comienzo de las clases de 80€ por alumno y especialidad. Dentro de ese pago también se incluirán los talleres que se realizarán este año con diferentes personalidades del mundo del carnaval romano.