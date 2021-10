La asociación Emeritenses contra el ruido ha calificado de "abuso" la posibilidad de cerrar calles de Mérida para instalar más terrazas hosteleras en el periodo navideño, puesto que considera que el sector tiene privilegios que no disfrutan otros como el comercio y que estos cortes afectan gravemente a vecinos y comerciantes.



Según la asociación vecinal, siempre es el mismo sector el que dice lo mismo "que no ganan dinero suficiente", para "perjudicar" los derechos de los vecinos y "apropiarse" de la calle, que han recordado en un comunicado de prensa, "es de todos".



Asimismo, han explicado que si se llegaran a cortar las calles para instalar terrazas y sucediese cualquier percance en el que resulten afectados vecinos o viandantes, o personas que deban ser atendidas con urgencias, y no se pudiera prestar el servicio de emergencias, los responsables serían los instigadores de dicha medida, y aquellos que la consienten.



En este sentido han invitado a los "señores hosteleros" a que se corten la calle donde viven y se monten una terraza en la ventana de su dormitorio.



Por último, han instado "a dejar a la gente en paz", puesto que "también tienen que trabajar, quieren poder entrar a sus casas sin esquivar una barricada de mesas y de sillas, poder dormir y descansar, y cuidar de sus familias".