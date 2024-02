Con el Certamen infantil arranca oficialmente el Carnaval Romano de Mérida

El grueso del programa comienza el viernes 9 de febrero , con diferentes actividades dirigidas a todas las personas de cualquier edad. La delegada ha señalado que, debido a la previsión de lluvia, se está estudiando el trasladar el desfile escolar a la mañana del jueves “si el tiempo lo permite, será el viernes, en diferentes zonas de la ciudad”.

El mismo viernes, se celebra el certamen de agrupaciones infantiles,a las 17,30 horas, en el Teatro María Luisa para, posteriormente, celebrar el desfile y concurso de disfraces, desde las 19 horas, con un desfile desde la calle Camilo José Cela, donde comenzará el baile de carnaval de las personas mayores.

El cantante Antoñito Molina ofrecerá el pregón de Carnaval Romano 2024 con su chirigota de Rota para, después, ofrecer un concierto enmarcado dentro de su gira.

En ese mismo acto, se entregarán los premios de los distintos concursos, Concurso de disfraces “Baile de Mayores”, Cartel ganador Carnaval Romano 2024, Premio Gabriel Aláez, a Manuel Rodríguez por la trayectoria en los Carnavales Romanos, X Concurso de Tamborada, Tijera de Oro (mejor disfraz del concurso de agrupaciones adultas y juveniles), Concurso de agrupaciones juveniles del Carnaval Romano y Concurso de agrupaciones adultas del Carnaval Romano.

El sábado habrá, por la mañana a partir de las 12, talleres infantiles y los escenarios callejeros instalados en Plaza de Pizarro por Cope Mérida, y en el Parque López de Ayala por Huertas eventos, ese mediodía, también se celebra el concurso de coplas organizado por La Lonja en el Círculo Emeritense. La carpa, ya por la tarde, acogerá un tributo a Héroes del silencio y, a las 17,30 horas, dará comienzo, en el Templo de Diana, el Concurso de Copla Monumental.

En este caso, la delegada ha anunciado que, en caso de que lloviera, se trasladaría al Centro Cultural Alcazaba al tiempo que ha destacado que están casi todas las agrupaciones inscritas, con cuatro premios“deben cantar una copla poniendo en valor el patrimonio de la ciudad”.

Todos los días se celebrará, por la tarde-noche, el cantacalles. El domingo por la mañana habrá animación infantil en la carpa municipal y, a las 12,30, la JamonADA solidaria en el entorno de la Plaza de España a beneficio de Parkinson Extremadura.

Una de las novedades es el I Encuentro de Mujeres Carnavaleras que harán una batalla de coplas en la Plaza de Santa Clara, a las 13, horas, organizado por Chirigota Las Justinas con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida.

La tarde del domingo es la del Gran Desfile del Carnaval Romano que partirá de la Avda Juan Carlos I a las 17 horas, el más participativo de los últimos 15 años. Aragoneses ha señalado que en la bases se establece que, si se suspende en caso de lluvia, se trasladaría al domingo siguiente “una decisión que tomaremos 48 horas antes para no perjudicar a las agrupaciones de fuera de la ciudad”.

El lunes, a las 11,30, se celebra el Gran desfile infantil monumental animado por los payasos saltarines y que recorrerá los principales monumentos de la ciudad. Por la tarde, el lunes de cantera, en el que las agrupaciones infantiles y juveniles harán un desfile por la ciudad y, al finalizar interpretarán su repertorio.

Por la noche, exhibición de los pasacalles de la ciudad, desde la puerta del Teatro María Luisa hasta la Plaza de España y, por la noche, el concurso Drag que será retransmitido por Televisión Extremeña y, a través de circuito cerrado, en el entorno de la plaza.

El Martes de Carnaval, festivo regional, será el Día de la Bicicleta de Carnaval que partirá a las 12,30 desde la calle Félix Valverde Lillo, con sorteos de premios y bicicletas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La tarde contará con una actuación del grupo Ohara para dar paso, a las 17,30 horas, al velatorio de la sardina para, a las 18 horas, proceder desde el Teatro María Luisa el Entierro de la Sardina.

Aragoneses ha querido destacar la campaña “Mérida territorio de Igualdad, con el lema por unas fiestas libres de agresiones machistas, además de hacer una campaña con recomendaciones sobre la elección de disfraces no sexistas”.

Una campaña con la que se presente concienciar a la ciudadanía que “aunque estés de carnaval no todo vale, porque no, sigue siendo no y porque en Carnaval hay que moverse en libertad”. Para ello habrá punto violeta instalado en diferentes jornadas en la Plaza de España.