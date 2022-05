Aprobada la nueva corporación municipal en el Ayuntamiento de Alburquerque

El Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) ha aprobado este lunes, en pleno extraordinario, su nuevo organigrama de funcionamiento tras la moción de censura contra la anterior alcaldesa, Marisa Murillo, quien ha pedido la nulidad de la sesión.



Todos los puntos ha sido aprobados con los siete votos favorables del grupo gobernante -IPAL y PSOE- y el rechazo de los cinco ediles del grupo no adscrito, encabezado por Murillo.



La mayoría de los doce puntos del orden del día eran para designar a los nuevos representantes en consejos escolares, en la Asociación Sierra de San Pedro-Los Baldíos, en la Mancomunidad Lácara-Los Baldíos, en el Patronato de Deportes y en Promedio.



La nueva configuración del equipo de Gobierno se configura, por parte de IPAL, en Manuel Gutiérrez Regalado como alcalde; Alicia García como segunda teniente de alcalde y delegada de Economía y Hacienda; Javier Blázquez como edil de Obras y Servicios; y Raquel del Pozo como responsable de Cultura, Festejos, Educación, Atención a la Infancia y Deportes.



Por el PSOE, Juan Carlos Prieto será primer teniente de alcalde y delegado de Relaciones Institucionales; Noelia Pavón responsable de Servicios Sociales y Participación Ciudadana; y Jesús Martín de Baldíos, Turismo y Empresas.



En la sesión plenaria se ha dado cuenta de esta nueva configuración, así como de los nombramientos de la Junta de Gobierno Local, composición de los grupos políticos y la propuesta de creación de las comisiones informativas permanentes.



Por su parte, Murillo ha solicitado la declaración de nulidad de la sesión alegando no haber tenido acceso a la información del punto tercero, sobre la constitución de los grupos políticos.



A ello ha sumado que "el alcalde actual no lo ha elegido el pueblo, y los nuevos concejales han llegado a través de coacciones y amenazas a los concejales que renunciaron a sus actas". En cuanto a la representación en la comisiones informativas, la ex alcaldesa ha señalado que no se respeta la representatividad ni la proporcionalidad "al formar parte todos los concejales de IPAL y PSOE de las mismas".



Respecto a las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación, el alcalde ha explicado que no se modifican, por lo que se mantienen las vigentes de 30 euros por asistencia a pleno y 100 a las juntas de gobierno delegadas, con un máximo de una al mes.



Murillo ha subrayado que el Ayuntamiento necesita un alcalde con dedicación exclusiva y ha preguntado a Gutiérrez si puede explicar "de dónde salen sus sueldos", a lo que éste le ha respondido que "todos cobramos de nuestro trabajo, mientras que ustedes han estado viviendo del cuento, de la política, de la economía de los vecinos".



Por último, el Pleno ha desestimado la resolución del recurso de reposición interpuesto por Murillo y los cuatro concejales de su grupo contra dos acuerdos del 23 de marzo por lo que se suprimió las retribuciones por dedicación exclusiva o parcial y los puestos de personal de confianza.



Murillo ha argumentado que es la corporación la que elabora la plantilla y el pleno quien lo determina, "y sólo puede modificarse con la aprobación de los presupuestos".