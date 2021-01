El alcalde de Valverde del Fresno (PSOE) justifica su vacunación: "entro y salgo de los pisos tutelados"

El plan de vacunación en Extremadura sigue generando polémicas y la última te la venimos contando en la cadena COPE. Es el caso de Amalio Robledo, alcalde del PSOE de la localidad de Valverde del Fresno (Cáceres. 2.509 habitantes). Este cargo público reconoce haber recibido la vacuna contra la Covid-19, un hecho que ha generado mucha repercusión en la comarca cacereña de Sierra de Gata.

Amalio Robledo explica que "entra y sale" de los pisos tutelados de la localidad, en los que colabora incluso "entregando la comida" a los residentes, como ha ocurrido durante el confinamiento de la pasada primavera. "Entro con todas las medidas de seguridad porque es una residencia pequeña y colaboro". Explica que sólo hay 5 cuidadoras para los 15 residentes que tienen esas viviendas asistidas por personal especializado.

"No he hecho nada ilícito porque aparecía en las listas del SES", ha reconocido este regidor municipal y que a su vez es director de los pisos tutelados de la propia localidad. Un cargo "que le cae por ser alcalde", explica en declaraciones a la cadena COPE, sorprendido por la polémica que ha causado.

Amalio Robledo, alcalde de Valverde del Fresno (PSOE) recibiendo la vacuna contra la Covid-19

Robledo reconoce haberse puesto la vacuna "porque si no me vacuno podría provocar casos". Además señala que "hay otros cuidadores que también son jóvenes", como él, ya que nació en el año 1995 y "no significa eso que no se tengan que vacunar".

Una situación que ha generado un gran revuelo en el municipio de Valverde del Fresno, situado en el Valle del Jálama junto a la frontera portuguesa y en la comarca porque no entienden que este alcalde, con apenas 26 años, reciba la vacuna cuando hay sanitarios, profesionales y población con factores de riesgo que no tienen esa dosis a día de hoy.

EL AYUNTAMIENTO RETIRÓ LAS FOTOS DE REDES SOCIALES

El Ayuntamiento de Valverde del Fresno publicó un vídeo y unas fotos del momento del suministro de esas vacunas en los que aparecía el propio alcalde, unas instantáneas que han sido retiradas del perfil oficial del consistorio.

"Quería evitar la polémica, pero ya veo que ha dado igual", ha comentado en COPE Extremadura. Asegura que las fotos se retiraron porque querían evitar malos entendidos y que alguien se pudiera sentir ofendido, "pero no por haber hecho algo ilícito, ya que aparecía en las listas del Servicio Extremeño de Salud".

Robledo insiste en que "como gestor del centro aparecía en las listas del SES" para recibir la vacuna.