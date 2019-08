Otra vez nos queda tirados un tren, esta vez cerca de Llerena

Uno de nuestros oyentes nos ha remitido las imágenes con el siguiente mensaje:

«Buenas tardes, ayer se produjo una nueva incidencia en un tren, en la línea Sevilla-Cáceres. El tren estuvo haciendo ruidos muy extraños todo el viaje y unos kilómetros antes de llegar a Llerena se quedó parado en plena vía y en medio del campo, al parecer los frenos se habían quedado bloqueados. El propio mecánico que se encontraba en el tren, reconoció que no tenía los conocimientos necesarios para arreglar la avería. Estuvimos 2 horas y media encerrados sin dejarnos salir, hasta que llegó otro tren al que nos tuvimos que cambiar en plena noche. El trato fue pésimo, ya que nos aportaban ninguna información, no había botellas de agua en las máquinas expendedoras del tren (cosa que, ante la previsibilidad de averías, no debería estar permitido) y nadie se acercó a nosotros en las 2 horas y media para ver si estábamos bien o necesitábamos algo. Solo dejaron salir a un hombre con un ataque de claustrofobia, se lo llevaron en un coche todoterreno que tuvo dificultades hasta llegar donde nos encontrábamos, los demás, cuando llegó el nuevo tren, fuimos trasladados desde Llerena hasta nuestros destinos en autobús. Llegué 3 horas exactas más tarde de lo previsto, una vergüenza que sigamos en estas condiciones y siga sin hacerse nada para evitarlo. Lo más destacable, el comportamiento de todos los pasajeros que mantenieron la calma y la compostura en todo momento».