“Incívicos domingueros”. Vecinos lamentan el estado en el que quedan las orillas del Guadiana en Badajoz

“La zona de pescadores, en las proximidades del Azud se encuentra llena de basuras este lunes. Y no son los pescadores, son los domingueros que visitan esta y otras zonas del río y lo dejan como se puede ver en las imágenes: con restos de comida y bebida esparcidos por el suelo” . Es la queja amarga de un vecino de Badajoz que nos ha hecho llegar este vídeo para mostrar su más enérgica repulsa a este tipo de comportamiento. No es la primera vez que nos llegan imágenes del estado del río tras el abandono de botellas de plástico, latas, bolsas y vidrio, lo que supone un perjuicio no sólo para el medio ambiente, sino también para personas que transiten por la zona y puedan cortarse.

Se ha dado en llamar “basuraleza” a la basura arrojada a la naturaleza. Algo que preocupa a muchos ciudadanos y colectivos. El proyecto “Libera”, bajo el auspicio de la Diputación Provincial de Badajoz, ha realizado recientemente una campaña de recogida de basura en entornos de ríos, embalses y pantanos de la provincia pacense con la participación de ciudadanos implicados en el cuidado del medio ambiente, que por fortuna son muchos más que los que se dedican a atacarlo.