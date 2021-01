El Ayuntamiento de Badajoz pide que las restricciones no perjudiquen siempre a los mismos

El portavoz municipal, Ignacio Gragera, ha reconocido que los datos actuales son "preocupantes" en Badajoz y en toda la comunidad extremeña, cifras que achaca "a una situación de relajamiento durante la campaña de Navidad, donde los responsables, también el Consistorio pese a no ser responsable en la materia, no han sabido dar una información adecuada y convincente sobre las consecuencias de no cumplir adecuadamente todas las recomendaciones".

"El Ayuntamiento ha trasladado las distintas incidencias, -ha afirmado- pero ha fallado contar con un plan claro para trasladar a la ciudadanía que el virus no se había ido, y en este sentido se exige a la Junta de Extremadura que adopte una línea firme, la cual venga acompañada además de ayudas para los sectores a los que afecte".

Pese a los datos de los últimos días, Gragera confía en que la Junta "recapacite" en algunas de las medidas tomadas "para no penalizar a quienes siempre se ven más perjudicados, en este caso los pequeños comerciantes y la hostelería"

Unos sectores que han cumplido siempre con las medidas instauradas por las autoridades, y que por tanto deben ser merecedores de un plan de ayuda siempre que se instauren restricciones que les afecten, ha incidido el también portavoz local de Cs.