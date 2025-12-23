La Patrona de Badajoz vuelve a su casa

Este martes es el día señalado para el regreso de Nuestra Señora de la Soledad, la patrona de Badajoz, a su casa. La imagen volverá a su Ermita esta tarde a las 18:30 horas después de una estancia de varios días en la parroquia de San Agustín, donde, según ha explicado en COPE Francisco Javier Gutiérrez, Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad, "ha sido acogida con gran cariño por todos los fieles y todos los pacenses". El motivo de este traslado temporal ha sido la acometida de una profunda reparación del portón principal del templo.

Una restauración urgente y necesaria

El Hermano Mayor ha detallado que la puerta presentaba unos "desperfectos tremendos". La situación se había vuelto crítica, hasta el punto de que, tras la última salida extraordinaria que la patrona celebró en la parroquia de San Juan Macías, "ya se hacía imposible abrirla, y necesitamos la ayuda de de varios hombres que pudieran abrir la puerta y poder cerrarla".

Según Gutiérrez, el acceso "se hacía impracticable", dificultando incluso la apertura de las hojas más pequeñas. Esta circunstancia impedía en algunos casos "la entrada y salida de fieles que que tengan movilidad reducida", ya que solamente se podía abrir una de las hojas del portón.

ya se hacía imposible abrirla, y necesitamos la ayuda de de varios hombres que pudieran abrirla y cerrarla" Francisco Javier Gutiérrez Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad

Un resultado de gran categoría

Fruto de "esa necesidad y de esa urgencia", la hermandad decidió encargar su rehabilitación. Tras un "profundo arreglo" y "profundas mejoras", el resultado ya es visible. Gutiérrez ha destacado la gran calidad del trabajo, describiéndolo como "un portón de mucha categoría, con una madera de una calidad tremenda y unos materiales en las bisagras, rejas, tiradores de una primera".

La puerta ya colocada tras su reparación.

Nueva iluminación para la ermita

La jornada de hoy también incluye la inauguración de la iluminación exterior del templo, un proyecto que busca poner de nuevo en valor el edificio de la Ermita de la soledad. El alumbrado anterior, según ha explicado el Hermano Mayor, "con el paso del tiempo, ha ido quedando obsoleta y, en algunos casos, inservible".

Gracias a esta intervención, la Ermita goza ya de una nueva iluminación exterior que recupera la del campanario y la custodia que corona el edificio. Esta última, una "magnífica custodia", volverá a estar iluminada para que "desde cualquier punto de la ciudad se pueda ver".

Será un momento muy emotivo y emocionante cuando la virgen vuelva a entrar en su casa" Francisco Javier Gutiérrez Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad

Finalmente, Francisco Javier Gutiérrez ha invitado a todos los fieles a acompañar a la Virgen en el traslado cortejo de esta tarde, que comenzará a las seis y media. Aunque será un acto sencillo, ha anticipado que se vivirá un "momento muy emotivo y emocionante, que será cuando la virgen vuelva a entrar en su casa después de todo este tiempo".