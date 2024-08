Victoria Abril, más extremeña que nunca con el tradicional pañuelo de sandía

Los diseñadores pacensesJosé Gómez y Joaquín Sancha han logrado nuevamente destacar con sus diseños inspirados en el folklore extremeño, sorprendiendo en esta ocasión a la renombrada actrizVictoria Abril. Abril, conocida tanto en la escena teatral como en el cine, se encuentra actualmente representando "Medusa" en elFestival Internacional de Teatro Clásico de Mérida , donde ha recibido un gran éxito de crítica y público.

En medio de este prestigioso festival, Gómez y Sancha, responsables deSancha Tradición Popular , se presentaron para obsequiar a la actriz con uno de sus característicos pañuelos de sandía."Hasta el último momento no sabíamos si podría o no podría ser porque sabemos del carácter de toda una diva como es Victoria Abril, pero la verdad es que terminó muy contenta", comentó Joaquín Sancha, subrayando la incertidumbre y emoción del momento.

La actriz, cuyo verdadero nombre esVictoria Mérida Rojas , mostró su alegría al recibir el regalo y se lo colocó de inmediato, siguiendo la tradición."Yo quería colocárselo, pero no me dejó porque ella, con lo que es, se lo colocó sola... y de pico, cómo se tiene que colocar", relató José Gómez, quien tuvo el honor de entregar el pañuelo a la actriz. Este gesto simboliza no solo el reconocimiento de su trabajo, sino también la aceptación de la rica cultura extremeña por parte de una figura internacional.

Sancha Tradición Popular ha vestido a una amplia gama de personalidades de toda España, incluyendo políticas, actrices, cantantes y otras figuras públicas."Estamos dispuestos a 'extremeñizar' el mundo entero y que cada vez más gente nos conozca. Nos tiene ya mucha gente en su casa, pero queremos que personas de talla internacional nos ayuden a poner Extremadura en el mundo", expresó Joaquín Sancha en una entrevista para la cadena COPE, de la que puedes escuchar un extracto en el audio adjunto. Este objetivo resalta el compromiso de los diseñadores no solo con la moda, sino también con la difusión y el reconocimiento de la cultura extremeña a nivel global.