Vecinos y empresarios temen que el Casco Antiguo se convierta en zona fantasma tras la marcha policial

La decisión de la Policía Nacional de abandonar su oficina en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz, ubicada entre la emblemática Plaza Alta y la Plaza de San José, ha desencadenado una ola de malestar entre vecinos, comerciantes y hosteleros. Durante décadas, esta dependencia, conocida "comisaría", funcionó como un símbolo de seguridad en una zona histórica que lucha contra el deterioro y la delincuencia. Las imágenes del desalojo de muebles y enseres, difundidas este miércoles en cope.es y redes sociales, han reforzado la sensación de abandono que desde hace años denuncia la Asociación SOS Casco Antiguo.

Pedro Centeno, portavoz de la asociación, no oculta su frustración: "Esta oficina era un referente. Su cierre no solo deja un local vacío, sino que manda un mensaje peligroso: que la administración da la espalda a quienes vivimos aquí". Centeno recuerda que, aunque la presencia policial en las calles ya era escasa, la mera existencia de la comisaría actuaba como disuasorio. "Ahora, los delincuentes saben que no hay nadie cerca. ¿Quién responderá ante una emergencia? La gente se siente más vulnerable", añade.

La inquietud es aún más palpable entre los dueños de negocios. Hace menos de un año, una oleada de robos en tiendas y bares sacudió la zona, dejando pérdidas económicas y un reguero de inseguridad. "Pusieron rejas, cámaras… pero sin vigilancia, es inútil. Hace dos semanas, entraron en la Hermandad de San Andrés y se llevaron lo que pudieron. ¿Y ahora? Si no hay policía cerca, ¿qué haremos?", cuestiona María, una vecina de la zona.

Los hosteleros, por su parte, temen que el problema vuelvan a ser los robos. "Por las noches, hay zonas mal iluminadas. Antes, al menos sabías que podías avisar a la comisaría en minutos. Ahora, ¿cuánto tardarán en venir desde otra parte?", se pregunta el camarero de un restaurante en la Plaza Alta.

El Casco Antiguo de Badajoz, con su entramado de calles estrechas y edificios centenarios, enfrenta un dilema: cómo preservar su identidad mientras combate problemas como el vandalismo, el tráfico de drogas y la falta de inversión. Vecinos y empresarios coinciden en que la salida de la Policía Nacional agrava una situación ya crítica. "No pedimos un cuartel, sino compromiso", reclama Centeno.

Mientras, las instituciones guardan silencio. La Delegación del Gobierno no ha detallado planes alternativos, lo que alimenta la desconfianza. Algunos apuntan a que la oficina cerró por "falta de recursos", pero para los afectados, es una excusa insuficiente. "Si quieren revitalizar el Casco Antiguo, empiecen por escuchar a quienes lo habitamos", dicen desde las asociaciones vecinales.

La incógnita ahora es si la presión vecinal logrará revertir la medida o si, por el contrario, el vacío dejado por la comisaría se convertirá en una herida más para un barrio que lucha por no caer en el olvido.